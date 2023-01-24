Hat-San Yeni Havuzunun Omurga Kaynak Törenini Gerçekleştirdi

Hat-San Tersanesi, Estonya denizcilik sektörünün önde gelen firmalarından BLRT Grupp için inşa edeceği yeni havuzun omurga kaynak törenini gerçekleştirdi. 10.000 t kaldırma kapasitesine sahip, (-20 °c ) ‘de çalışabilme özelliği ile öne çıkan projenin, Hat-San’ın Yalova Altınova tersanesindeki törenine Estonya’nın Türkiye Büyükelçisi Annely Kolk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, BLRT Grupp yöneticileri ile davetliler katıldı.

Deneyimli sunucu Başak Şengül’ün sunduğu tören, saygı duruşu ve iki ülkenin marşının okunmasıyla başladı. Hat-San Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pepe yaptığı açılış konuşmasında NB 22 nolu proje hakkında bilgiler verdi.

Mustafa Pepe:’’ Hat-San Tersanesi yüzer havuz projelerine yaptığı yatırımlarla dünya markası olma yolunda’’

‘’ Hat-Tan Tersanesi 2006 yılında kurulmuş olup, günümüz itibari ile 5 adet yeni gemi inşa kızağı, toplamda 2000 m yanaşma alanı sağlayan 3 adet iskelesi, 18.000 t ve 25.000 t kaldırma kapasitelerine sahip 2 adet yüzer havuzu, tüm ilgili tesis donanımları ve 1200 çalışanı ile yeni gemi inşaa ve gemi tamir bakım faaliyetleri yürüten bir tesistir. Yılda yaklaşık 10.000 t çelik işleme kapasitesine ulaşmış 25,000 m2 kapalı olmak üzere toplam 100.000 m2 alana sahip bir tersanedir. Tüm bunların yanı sıra Hat-San Tersanesi yüzer havuz projelerinde yaptığı yatırımları ve deneyimleriyle ülkemiz adına bir dünya markası olma yolundadır. Hali hazırda Fransa’da, Danimarka’da, Karadağ’da ve Türk donanmasında Hat-San Tersanesi’nin inşa ettiği yüzer havuzlar başarıyla hizmet vermeye devam etmektedir. Bu bağlamda Estonya BLRT Grupp ile gerçekleşen görüşmeler sonucunda 12 ağustos 2022 de kontratını imzaladığımız tüm tasarım ve dizaynı Hat-San tersanesine ait 10.000 t kaldırma kapasitesine sahip, (-20 °c ) ‘de çalışabilme özelliği ile öne çıkan yüzer havuz projemizin Hat-San Tersanesi ile BLRT Grupp arasında gerçekleşmesi temenni edilen uzun süreli işbirliğinin temel taşı olmasını beklediğimizi ifade etmek isteriz.’’

Hat-San Yönetim Kurulu Mustafa Pepe’nin konuşmasının ardından Estonya’nın Türkiye Büyükelçisi Annely Kolk ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim Dursun da törende günün önemine dair konuşma yaptı. Protokol konuşmalarından sonra NB 22’nin ilk omurga kaynağı yapıldı.

Program, günün anısına yapılan hediyelerin takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından verilen kokteyl ile devam etti.

Kaynak: Neta Sea Magazine