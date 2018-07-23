Heesen Yachts, Omaha’yı teslim etti

Heesen Yachts, 50 metrelik süperyat projesi Omaha’yı sahibine teslim ettiğini açıkladı. Çok kapsamlı deniz testlerini Kuzey Denizi’nde tamamladıktan sonra teslimatı gerçekleştirilen süperyat, Heesen’in 50 metrelik Steel Class modelinin ilk gövdesi oldu. Heesen, yeni Steel Class’dan önce 2001-2017 yılları arasında, tam 13 adet 47 metrelik eski Steel Class üretti.

Her türlü koşulda, muazzam manevra kabiliyetiyle dikkat çeken süperyatın dış tasarımını Clifford Denn yaptı. Çelik gövdeye sahip olan süperyatın iç mekanında, tekne sahibi Remond Langton ve Heesen’in kendi tasarım ekibiyle birlikte işbirliği gerçekleştirdi.

Son derece lüks bir beach club alanı sunan süperyatta bar, sauna gibi sosyal alanlar mevcut. Omaha'nın 10 kişilik misafir kapasitesi var. Çift MTU makinelerle donatılmış olan süperyat, 3800 deniz mili menzil sunuyor. Maksimum sürati 16 knot.

Vira Haber