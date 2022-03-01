Huawei Türkiye İTÜ MTAL'yi Ziyaret Etti

Huawei Türkiye, akademik iş birlikleri programına yeni bir yorum getirerek, lise seviyesinde de nitelikli çıktılar var etme gayesiyle fikir alışverişinde bulunmak üzere İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimini ziyaret etti. İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Toros, ziyarete ilişkin olarak mesleki eğitimin gelişimi adına öğrencilerin sektör çalışanları ile buluşmasının önemine dikkat çekerek farklı iş birliktelikleri üzerine görüşmelerinin devam edeceğini ifade etti.

Sektörlerin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamasında mesleki ve teknik eğitimin son derece önem arz ettiğine dikkat çeken Toros, “Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve sektörün daha ileriye taşınması için ‘Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli’ projesi öğrenciler için büyük fırsatlar sunuyor. Proje ile meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve sektörlerin iş birliği oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'ne Sosyal sorumluluk çerçevesinde okulumuzu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz” diye kaydetti.

Vira Haber