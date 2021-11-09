Husilere ait bomba yüklü bir İHA ile tekne imha edildi

Koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamalar, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayımlandı.

Buna göre, saldırı amacıyla kullanılacak bomba yüklü bir tekne, Kızıldeniz açıklarında etkisiz hale getirildi.

İran destekli Husilerin Stockholm Anlaşması ve Hudeyde'deki ateşkes hükümlerini ihlale devam ettiği belirtilen açıklamada, Husi-İran tutumunun, deniz trafiği ile Babu'l Mendeb ve Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası ticareti tehdit ettiği kaydedildi.

SPA'da yer alan bir diğer açıklamada da Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Hamis Muşayt kentine gönderdiği bomba yüklü İHA'nın imha edildiği aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet arasında 2018'de "esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla" ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Vira Haber