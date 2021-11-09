Piri Reis'ten “Gemi İnşaa ve Tamir Sözleşmelerinin Teknik Açıdan Yönetimi ve Çıkan Hukuki Sorunların Çözümü” Sempozyumu

Piri Reis Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi ve Hukuk Fakültesi ile Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Gemi İnşaa Sanayicileri Birliği’nin (GİSBİR) desteği ile “Gemi İnşaa ve Tamir Sözleşmelerinin Teknik Açıdan Yönetimi ve Çıkan Hukuki Sorunların Çözümü” başlıklı bir uluslararası sempozyum düzenliyor.

11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek sempozyumda, gemi inşaa ve tamir sözleşmelerinin uygulanmasında çıkan güncel sorunlar teknik ve hukuki açıdan değerlendirilecek ve sorunlara çözüm önerileri getirilecek.

Online olarak düzenlenecek olan sempozyum Zoom üzerinden takip edilebilecek.

Vira Haber