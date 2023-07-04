İ.Ü Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Mezunlarını Verdi

Mezun olanlara diplomaları UND Başkan Yardımcıları Fatih Şener, Ahmet Yayman ve UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel tarafından verildi.

Ülkemizin ilk ve tek lojistik fakültesi olan İ.Ü Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi 1999 yılından bu yana her yıl sektöre yüzlerce genç lojistikçi kazandırıyor. 2022-2023 akademik yılını başarıyla tamamlayan öğrenciler, diplomalarına kavuştular. Keplerini havaya fırlatarak mezuniyeti kutlayan ve sektöre adım atan öğrencileri aileleri de yalnız bırakmadı.

İ.Ü Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekanı Mehmet Adak, açılışta yaptığı konuşmada, fakültelerinin sektörde bir ilki başlattığını ve lojistik eğitimde öncü olduğunu belirterek, “Artık bu büyük aileyi dışarda temsil edeceksiniz. Burada eğitim almış öğrenciler olarak çok şey öğrenmiş olarak mezun oluyorsunuz. Bizler de sizlerden çok şey öğrendik” dedi.

Öğrencilerden Beyza Altındiş de tüm mezunlar adına bir konuşma yaptı. Altındiş, “Meslek hayatımıza başlarken ülkemizi lojistik alanında hak ettiği noktaya taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. UND’ye verdiği katkılardan dolayı teşekkür eden Altındiş, “Tüm hocalarıma ve canım aileme de ayrıca teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Levent Şahin de “Türkiye’nin ilk ve tek lojistik fakültesinden mezun oluyorsunuz. Ancak bugünün kahramanları aileler” dedi. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Şahin “Mezun olduktan sonra da çalışmalarınıza devam edin. Bu mezuniyet bir başlangıç. Niteliklerinizi sürekli olarak geliştirin” ifadelerini kullandı.

UND’nin, kuruluş sürecinden Fakülte oluş aşamasına kadar aktif rol oynayarak birebir destek verdiği ve sektöre eğitimli insan yetiştirme misyonunu başarıyla yürüten İ.Ü Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi 2022-2023 akademik yılı mezunlarına diplomalarını, UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Fatih Şener, Ahmet Yayman ve UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel tarafından verildi.

Vira Haber