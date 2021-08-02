İhracatta 200 milyar dolarlık hedef aşıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin de katıldığı basın toplantısında Temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakanlık binasında düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Muş, yılın ilk yarısını rekorlarla kapattıklarını ifade etti.

Bakan Muş, Haziran ayında aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

'Temmuz ayı ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu tutar, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek Temmuz ayı ihracatıdır. Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır ve ilk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz.'

Bakan Muş, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin dikkate alındığında, işgünü bazında ihracat tutarının oldukça yüksek olduğunun gözlemlendiğini ifade ederek, Ocak-Temmuz dönemi ihracatının 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 36 artışla 121,4 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Aynı zamanda Bakan Muş, pandemi öncesine göre kıyaslandığında 2019 Ocak-Temmuz dönemine göre de ihracatta yüzde 16,4'lük artış sağlandığını aktardı.

Ocak-Temmuz döneminde; ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,7'ye yükseldi, dış ticaret açığı yüzde 5 azaldı

İthalatın, Temmuz ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 17 artış ile 20,7 milyar dolar olduğunu söyleyen Bakan Muş, şöyle devam etti:

'Ocak - Temmuz döneminde ithalatımız, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 146,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiş durumdadır. Dış ticaret hacmimiz ise 268,2 milyar dolara yükselmiştir. Bir diğer önemli gösterge olarak ihracatın ithalatı karşılama oranı, Ocak - Temmuz döneminde, geçtiğimiz yıla göre 5,6 puan artışla yüzde 82,7'ya yükselmiştir. Benzer şekilde, dış ticaret açığımız Ocak - Temmuz döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 azalarak 25,5 milyar dolara gerilemiştir.'

İhracat tutarı kadar, ihracata yönelen firma sayısındaki artışın da ihracatın tabana yayılması açısından kendilerini sevindirdiklerini dile getiren Bakan Muş, 'Ocak - Temmuz döneminde ihracat yapan firma sayısı yüzde 10 artışla 80 bine yaklaşmıştır' dedi.

Vira Haber