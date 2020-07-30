İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran'dan Kurban Bayramı Mesajı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

İşte o açıklama:

Toplumsal yaşamımızın simgeleşen günlerinden biri olan, İslami ve insani değerlerin yoğun olarak yaşandığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğu içindeyiz.

Yüz yılda bir görülebilecek, bizlere olağanüstü ve sıra dışı bir dönemi yaşatan 2020, daha tamamlanmadan hepimizin hayatına getirdiği önemli değişimlerle unutulmayacak bir yıl olarak hafızalarımıza yerleşti. COVID-19 salgını, sağlığımızın kıymetini, ailenin önemini, birbirimizle dayanışmanın anlamını bizlere bir kez daha hatırlattı.

Bayramlar da, hoşgörünün egemen olduğu, güzel duyguların paylaşıldığı, toplumsal barışı güçlendiren, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularını doruğa çıkartan özel günlerdir. Akrabalık bağlarını kuvvetlendiren, arkadaşlık, dostluk ve komşuluk ilişkilerini pekiştiren, küslük ve kırgınlıkların bir tarafa bırakıldığı bu günlerde yoksulu gözetme, muhtaçla paylaşma gibi yüce değerler de en üst seviyeye çıkar.

Kurban Bayramını salgın tehdidi altında, korunma önemlerine en üst düzeyde riayet ederek kutlarken, hastalığın şifasının bir an önce bulunarak bütün acıların, sıkıntıların son bulması dileğiyle, birlik ve beraberlik içerisinde, sevdiklerinizle beraber sağlıklı, mutlu ve huzur dolu nice bayramlara kavuşmanızı temenni ediyorum.

Bu vesile ile huzurla nice bayramlar geçirmemize vesile olan ve bu uğurda hiç düşünmeden canlarını feda eden şehitlerimizi de bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum.

Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Tamer KIRAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı