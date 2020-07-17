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Dünyanın İlk Buz Kıran Yatı Suya İniyor

Dünyanın İlk Buz Kıran Yatı Suya İniyor

Rus milyarder Oleg Tinkov'un inşa ettirdiği dünyanın ilk buz kıran yatı, suya iniyor.

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Rus milyarder Oleg Tinkov'un inşa ettirdiği dünyanın ilk buz kıran yatı, haftalık 836 bin dolara kiralanacak.

Denizde 40 gün boyunca seyir yapabilen yat, 30-40 cm kalınlığında buzu da kırabilecek.

İki jakuzi, sauna, buhar banyosu, masaj odası ve spor salonu, 2 helikopter ve 2 kar motosikleti ve 1 denizaltını içinde barındıran yat, haftalık 836 bin dolara kiraya verilecek.

Vira Haber

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