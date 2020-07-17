Dünyanın İlk Buz Kıran Yatı Suya İniyor

Rus milyarder Oleg Tinkov'un inşa ettirdiği dünyanın ilk buz kıran yatı, haftalık 836 bin dolara kiralanacak.

Denizde 40 gün boyunca seyir yapabilen yat, 30-40 cm kalınlığında buzu da kırabilecek.

İki jakuzi, sauna, buhar banyosu, masaj odası ve spor salonu, 2 helikopter ve 2 kar motosikleti ve 1 denizaltını içinde barındıran yat, haftalık 836 bin dolara kiraya verilecek.

Vira Haber