Türk Armatörler Birliği'nden Kurban Bayramı Mesajı!

Türk Armatörler Birliği Başkanı Ahmet Bedri İnce yayımladığı Kurban Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi;

''Bayramlar milletçe yardımlaşmanın ve dayanışmanın, sulhun ve kardeşliğin, birlik ve beraberliğin, sevincin ve mutluluğun yaşandığı özel günlerdir. Böylesine müstesna bir günü fırsat bilerek ve özellikle COVID salgınını da yaşadığımız bugünlerde sağlık tedbirlerine dikkat ederek bir araya gelmemiz veya telefon ile bayramları kutlamak kardeşliği, birlikteliği ve bunun gibi insani hasletlerimizi pekiştirecektir.

Bu vesileyle başta milletimiz olmak üzere tüm denizcilik camiasının, çevre denizlerimizde görev yapan donanmamız ve terörle mücadele kapsamında sınırlarımızda, dağlarda fedakârca görev ifa eden tüm askerlerimizin, uzaklarda denizlerde olan ve şu anda bayramı ailesinden, sevdiklerinden uzakta geçirmek zorunda kalan tüm gemiadamlarımızın kurban bayramını kutlar, bayramın hepimiz için sağlık, sıhhat, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim''

Ahmet Bedri İnce

Türk Armatörler Birliği Başkanı