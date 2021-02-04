İMEAK DTO İle Ziraat Bankası Arasında Anlaşma
İMEAK DTO ile Ziraat Bankası arasında "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" protokolü imzalandı.
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İMEAK Deniz Ticaret Odası ile Ziraat Bankası arasında "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" protokolü imzalandı.
İmzalanan anlaşma, tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sistemle alım-satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Böylece tahsilat konusunda her iki tarafın da riskinin sıfıra indirilmesi amaçlanıyor.
Vira Haber
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Etiketler : imeak dto, ziraat bankası
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