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İMEAK DTO İle Ziraat Bankası Arasında Anlaşma

İMEAK DTO İle Ziraat Bankası Arasında Anlaşma

İMEAK DTO ile Ziraat Bankası arasında "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" protokolü imzalandı.

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İMEAK Deniz Ticaret Odası ile Ziraat Bankası arasında "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" protokolü imzalandı.

İmzalanan anlaşma, tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sistemle alım-satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Böylece tahsilat konusunda her iki tarafın da riskinin sıfıra indirilmesi amaçlanıyor.

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Vira Haber

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