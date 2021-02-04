İMEAK DTO İle Ziraat Bankası Arasında Anlaşma

İMEAK Deniz Ticaret Odası ile Ziraat Bankası arasında "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" protokolü imzalandı.

İmzalanan anlaşma, tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sistemle alım-satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Böylece tahsilat konusunda her iki tarafın da riskinin sıfıra indirilmesi amaçlanıyor.

Vira Haber