TAB’tan Eğitim: Hukuki Sonuçlarıyla Kaptanın Görevleri, Kanuni Temsil Yetkisi Ve Sorumluluğu
Türk Armatörler Birliği, 10 Şubat'ta "Hukuki Sonuçlarıyla Kaptanın Görevleri, Kanuni Temsil Yetkisi Ve Sorumluluğu" başlığıyla bir eğitim düzenleyecek.
Türk Armatörler Birliği, 10 Şubat 2021 tarihinde "Hukuki Sonuçlarıyla Kaptanın Görevleri, Kanuni Temsil Yetkisi Ve Sorumluluğu" başlığıyla bir eğitim düzenleyeceğini duyurdu.
Türk Armatörler Birliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Eğitime tüm kaptan ve zabitlerin katılması tavsiye edilir. Bundan sonraki dönemde de Sayın Hocamız tarafından konunun devamına yönelik farklı eğitimler verilecektir.
Eğitimin Amacı
Eğitimin amacı kaptanın görevlerinin, kanuni temsil yetkisinin ve sorumluluğunun TTK, Uluslararası Sözleşmeler ve yaşanan olaylar bakımından aktarılmasıdır. Eğitimin hedefi ise kaptanlara ve kaptan olacak zabitlere bu sorumlulukları, kararlarının hukuki sonuçlarıyla ve yaşanmış davalardan da örnekleyerek anlatmaktır.
Eğitim Ortağı
Prof.Dr. Didem Algantürk Light
Eğitime Kimler Katılabilir?
Hâlihazırda kaptanlık yapanlar ve gelecekte bu görevi yapacak olan zabitler ve şirketlerdeki ilgili yöneticiler bu eğitime katılabilir.
Eğitim Ücreti
Türk Armatörler Birliği Üyesi Firma Çalışanları: 500 TL+KDV
Türk Armatörler Birliği Üyesi Olmayan Firma Çalışanları: 590 TL+KDV
Aynı Kurum/Firmadan 3 kişi ve Üzerinde Katılımlar: %10 İndirimli
Eğitim İçeriği
Eğitim içeriği genel başlıklar halinde aşağıda verilmiş olup eğitim süresince bu eğitim başlıklarında özellikli detaylara ve olaylara değinilerek bu eğitim verilecektir.
- Kaptan
- Kaptanın Görevleri
- Temsil Yetkileri
- Sorumluluğu
- Yükleme, taşıma ve tahliye sırasında yüke gerekli özen ve ihtimamın gösterilmesi
- Donatanın “Kaptanın Görevlerini İfa Ederken” Sorumluluğu
- Kaptan & Müşeterek Avarya
- Kaptan Çatma
- Kaptan Kurtarma Yardım
- Kılavuz Kaptan& Kaptan Ilişkisi
Eğitime katılım için;
https://armatorlerbirligi.org.tr/arsivler/3473 linkindeki kayıt formunu doldurarak kayıt yapılması gerekmektedir. Aynı link üzerinden eğitim detaylarına ve ayrıca www.armatorlerbirligi.org.tr adresli WEB sitemizden de eğitim ile bilgilere ulaşılabilmektedir. Diğer taraftan armatorler@armatorlerbirligi.org.tr mail adresimizden veya 212-252 6263 nolu telefonumuzdan Eğitim Koordinatörü Sayın Nihal Güldal ile iletişime geçerek de kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Vira Haber
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