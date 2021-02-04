TAB’tan Eğitim: Hukuki Sonuçlarıyla Kaptanın Görevleri, Kanuni Temsil Yetkisi Ve Sorumluluğu

Türk Armatörler Birliği, 10 Şubat 2021 tarihinde "Hukuki Sonuçlarıyla Kaptanın Görevleri, Kanuni Temsil Yetkisi Ve Sorumluluğu" başlığıyla bir eğitim düzenleyeceğini duyurdu.

Türk Armatörler Birliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Eğitime tüm kaptan ve zabitlerin katılması tavsiye edilir. Bundan sonraki dönemde de Sayın Hocamız tarafından konunun devamına yönelik farklı eğitimler verilecektir.

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı kaptanın görevlerinin, kanuni temsil yetkisinin ve sorumluluğunun TTK, Uluslararası Sözleşmeler ve yaşanan olaylar bakımından aktarılmasıdır. Eğitimin hedefi ise kaptanlara ve kaptan olacak zabitlere bu sorumlulukları, kararlarının hukuki sonuçlarıyla ve yaşanmış davalardan da örnekleyerek anlatmaktır.

Eğitim Ortağı

Prof.Dr. Didem Algantürk Light

Eğitime Kimler Katılabilir?

Hâlihazırda kaptanlık yapanlar ve gelecekte bu görevi yapacak olan zabitler ve şirketlerdeki ilgili yöneticiler bu eğitime katılabilir.

Eğitim Ücreti

Türk Armatörler Birliği Üyesi Firma Çalışanları: 500 TL+KDV

Türk Armatörler Birliği Üyesi Olmayan Firma Çalışanları: 590 TL+KDV

Aynı Kurum/Firmadan 3 kişi ve Üzerinde Katılımlar: %10 İndirimli

Eğitim İçeriği

Eğitim içeriği genel başlıklar halinde aşağıda verilmiş olup eğitim süresince bu eğitim başlıklarında özellikli detaylara ve olaylara değinilerek bu eğitim verilecektir.

Kaptan

Kaptanın Görevleri

Temsil Yetkileri

Sorumluluğu

Yükleme, taşıma ve tahliye sırasında yüke gerekli özen ve ihtimamın gösterilmesi

Donatanın “Kaptanın Görevlerini İfa Ederken” Sorumluluğu

Kaptan & Müşeterek Avarya

Kaptan Çatma

Kaptan Kurtarma Yardım

Kılavuz Kaptan& Kaptan Ilişkisi

Eğitime katılım için;

https://armatorlerbirligi.org.tr/arsivler/3473 linkindeki kayıt formunu doldurarak kayıt yapılması gerekmektedir. Aynı link üzerinden eğitim detaylarına ve ayrıca www.armatorlerbirligi.org.tr adresli WEB sitemizden de eğitim ile bilgilere ulaşılabilmektedir. Diğer taraftan armatorler@armatorlerbirligi.org.tr mail adresimizden veya 212-252 6263 nolu telefonumuzdan Eğitim Koordinatörü Sayın Nihal Güldal ile iletişime geçerek de kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Vira Haber