HOPAPORT'tan Spora Bir Destek Daha!

HOPAPORT spora destek vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda katıldıkları bir turnuva için destek veren HOPAPORT’a Hopa Kyokushin Karate kulübü antrenörü Metin Ay ve sporcularından teşekkür ziyaretinde bulunuldu.

Hopa Kyokushin Karate kulübü antrenörü Metin Ay ve sporcuları makamında kabul eden Genel Müdür Özer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Hoş geldiniz” dedi.

Hopa Kyokushin Karate kulübü antrenörü Metin Ay ziyarette yaptığı değerlendirmede sporcuları ile birlikte yaptıkları çalışmalar ve 2021 yılı programında yapılması planlanan turnuvalar ve katılacakları Avrupa Şampiyonası hakkında bilgi vererek “Sayın Genel Müdürüm, bizlere verdiğiniz maddi ve manevi destek için sporcularım adına Teşekkür ziyaretinde bulunmak istedik. Çok Sağ olasınız” dedi.

Genel Müdür Meriç Burçin Özer’de gençlerimizi ve çocuklarımızı böyle gülen yüzlerle karşılamanın sevincini hissettiğini ifade ederek “Sizler özverili bir şekilde bu gençlerimizi sporun içine çekerek anlamlı bir etkinlikte bulunduğunuz için teşekkür ederim. Bu zorlu süreci lütfen Pandemi kurallarına uyarak atlatmanızı temenni ediyor, çalışmalarınızda ve 2021 yılı program kapsamında katılacağınız Avrupa Şampiyonasında başarılar diliyor, ziyaretiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda sporcular Genel Müdür Özer’e desteklerinden dolayı bir Teşekkür hediyesi vermeleri ardından ziyarette sona erdi.

Vira Haber