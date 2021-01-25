İMEAK DTO'dan Denizcilik Alanında Siber Güvenlik Eğitimi

İMEAK DTO, 27 Ocak 2021 tarihinde "Denizcilik Alanında Siber Güvenlik Eğitimi" başlıklı bir eğitim düzenleyecek. Piri Reis Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından verilecek eğitim hakkında Oda'nın açıklaması şu şekilde:

"Üyelerimize yönelik olarak 2021 yılına planlı, "Denizcilik Alanında Siber Güvenlik " konulu eğitim, Piri Reis Üniversitesi öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Murat Selçuk SOLMAZ ve Dr. Öğr. Üyesi Ali Cem KUZU tarafından, 27 Ocak 2021 Çarşamba günü, 14:00-16:00 saatleri arasında, uzaktan erişim sistemi (Zoom) üzerinden icra edilecektir.

Katılımın ücretsiz olarak gerçekleştirilebileceği bahse konu webinara katılım sağlamak isteyen üyelerimizin, Odamız Web sayfasında yer alan "Eğitim/Sunumlar" sekmesinden online katılım

formunu doldurmaları ve konferans günü ve saatinde https://us02web.zoom.us/j/87308283719?pwd=Yk9JYWJxOVEyS1BERFJjNVg4TjFQUT09 (Meeti ng ID: 873 0828 3719 - Passcode: 751675) linki üzerinden giriş yapmaları gerekmektedir."

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