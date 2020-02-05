İnsansız araştırma gemi şirketi kuruldu

Houston merkezli denizaltı ve veri şirketi Ocean Infinity, mevcut otonom sualtı araçları filosuna 15 deniz robotu eklemek için yeni şirket Armada'yı kurdu. Şu anda yapım aşamasında olan filonun 2020 yılının sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor.

Armada deniz robotları, 6.000 metreye kadar su derinliklerinde çeşitli açık deniz veri toplama ve müdahale operasyonlarını gerçekleştirecek donanıma sahip olacak. Robot gemileri, görsel ve akustik veri toplama için otonom su altı araçlarının (AUV'ler) ve uzaktan kumandalı araçların (ROV'ler) yanı sıra çok çeşitli en yeni sensörleri uzaktan konuşlandırabilecek.

Ocean Infinity, gemilerin Austin, Teksas ve Southampton, İngiltere'deki karasal tesislerden uydu iletişimi yoluyla denizciler tarafından kontrol edilecek.

% 90'a kadar daha az CO2 üretecek

Çevre ve insanların denizde geçirdiği zaman üzerindeki etkiyi daha da azaltma isteğiyle yenilik yapmaya yöneldiklerini belirten Ocean Infinity CEO'su Oliver Plunkett “ Müşterilerimizin ve bizimle çalışan herkesin yararına işimizin bu sonraki aşamasını ileriye götürmek için dünyanın önde gelen uzmanlığına sahip seçkin bir ekip kurduk ” dedi.

Deniz altı teknolojisi ve verileri alanında çığır açtıklarını vurgulayan Armada Genel Müdürü Dan Hook, “Öncü teknoloji, müşterilerimiz için en yüksek düzeyde veri kalitesi ve değeri elde ederken, faaliyetlerimizi çevresel sürdürülebilirlik ve güvenlik açısından dünya lideri konumuna getirmektedir” dedi.

Vira Haber