“Esnaf ruhumuzu hiçbir zaman kaybetmedik”

Rize’den Samandağı’na kadar Türkiye’nin tüm liman ve sahil bölgelerinde bulunan balıkçı teknelerine, deniz inşaat firmalarına, armatörlere, turizm teknelerine, yat ve hizmet gemilerine yakıt ikmali yapan ve denizcilik ile ilgili pek çok farklı sektörde hizmet veren Temar Denizcilik Genel Müdürü Emre Yaldız, 2020 yılının yeniliklere açık, sektör dinamiklerinin değişeceği güzel bir yıl olarak geçeceğini düşünüyor. Hempel boyalarının distribütörlüğü, Petrol Ofisi Madeni Yağlar distribütörlüğü, Petrol Ofisi, Opet, Alpet ve Socar Deniz Yakıtları bayilikleri ile sektörde gemi boya, madeni yağ ve denizcilik yakıtları hizmetlerini verdiklerini ifade eden Emre Yaldız ile nasıl çalıştıklarını ve 2020 hedeflerini konuştuk.

Öncelikle bize Temar Denizcilik’ten bahseder misiniz?

Temar Denizcilik, 1997 yılında üç ortaklı olarak İstanbul’da kuruldu. Şu anda şirketimizin tek sahibi ve %100 hissedarı, aynı zamanda yönetim kurulu başkanımız Barbaros Çınar’dır. Sektöre ilk girdiğimiz yıllarda tersanelerde raspa, boya, kumlama ve bakım hizmetleri veriyorduk. Ancak son 10 yıldır bu hizmetleri vermemekteyiz. 2009 yılında ÖTV’siz akaryakıt işine girmemiz sebebiyle gemi boya satışı, madeni yağ ve denizcilik yakıtları satışlarına ağırlık verdik. Gemi boyalarında Hempel Boya, madeni yağlar da Petrol Ofisi, denizcilik yakıtlarında Petrol Ofisi, Opet, Socar ve Alpet bayiliklerimiz bulunmaktadır. 2019 yılında EPDK’dan aldığımız İhrakiye Lisansımız ile birlikte transit ve ihraç kayıtlı satışlarımız da başlamıştır. Bunların dışında Türk balıkçısının Moritanya ve Senegal’deki yakıt, madeni yağ ve gemi boyaları şirketimiz ve partnerlerimiz aracılığıyla karşılanmaktadır.

2020, denizcilik sektöründe herkesi yakından ilgilendiren bir milat… Eski yakıtlar 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren kullanılamayacak. Siz bu değişime hazır mısınız?

IMO 2020 regülasyonunda alınan karar doğrultusunda düşük sülfürlü denizcilik yakıtları sektöre bir takım zorluklar getirmiştir. Ancak bayiliklerini yaptığımız dağıtım firmalarımız sürece hazır olmaları sebebiyle şirketimiz ikmal, operasyon ve müşteri memnuniyeti konusunda herhangi bir zorluk yaşamayacaktır.

Öngördüğünüz olası sıkıntılar noktasında çözüm önerileriniz hazır mı?

Şirketimizin müşteri portföyünün büyük bir kısmı balıkçı tekneleri ve dâhili hatta çalışan gemiler olması sebebiyle IMO 2020 değişimleri çok ciddi sıkıntılar yaşatmayacaktır. Ancak sektörün bütününe baktığımızda değişimler her zaman sancılı geçmiştir. Uzun süredir hem armatör tarafında, hem de ikmal tarafında gerekli hazırlıkların yapıldığını düşünüyoruz. Genel olarak baktığımızda düşük sülfürlü yakıtların temini, ikmali ve fiyat artışları müşterilerimiz üzerinde olumsuz etki yaratacaktır.

İstanbul önemli bir liman ve ciddi bir büyüme potansiyeli var. Aldığımız payın büyümesi için sizce devlet ve sektörün yapması gerekenler neler?

İstanbul yakıt ikmali noktasında çok önemli yerlere geldi. Ancak yakıt ikmal noktalarının sınırlı olması ve özellikle demir bölgesinde deniz tankeri (barge) ile yapılması zaman zaman sıkıntılara sebebiyet vermektedir. Marmara Bölgesi’nde yük almaya, boşaltmaya gelen gemilerin liman sahalarında kara yolu ile de ikmal yapılmasına daha fazla olanak sağlanmalıdır. Tabii gerek özel, gerek devlet kullanımında bulunan liman ücretlerinin ve standartlarının da belirlenmesi gerekmektedir. Aksi durumlar yakıt alım maliyetlerine olumsuz etki etmektedir.

Teknik anlamda armatörlerin yaşayabilecekleri sıkıntılara çözüm anlamında teknik kadronuz hakkında bilgi verir misiniz?

IMO 2020 değişim süreçleri ile ilgili tüm hazırlıkların armatörler ve ikmalciler tarafından tamamlanması gerekmektedir. Diğer taraftan müşterilerimizin bilgilendirilmesi hazırlıklarının yapılması ile ilgili sürekli geri bildirimler de bulunmaktayız. Teknik anlamda üzerimize düşen her türlü görev ve sorumluluklardan kaçmayan bir firma olduğumuzu belirteyim.

Hizmet verdiğiniz İstanbul haricinde başka bölgeler var mı?

Tüm işlerimizi kapsayan bir bayi ve şube yapılanmamız mevcut. İstanbul Tuzla’da Genel Müdürlük - Boya/Madeni Yağ Satış Mağazası, Sarıyer şubemiz Denizcilik Yakıt Ofisi, Trabzon ve Düzce Akçakoca da Gemi Boya ve Sarf Malzemeleri satış mağazaları bulunmaktadır. Bunun dışında iki bölge de Düzce Akçakoca’da Alpet Akaryakıt İstasyonu, İzmir Seferihisar Sığacık’ta Petrol Ofisi Teos Marina istasyon işletmeciliğimiz bulunmaktadır. Moritanya’da hizmet verdiğimiz madeni yağ ve gemi boyaları satış noktamız bulunmaktadır. Türkiye’den Moritanya’ya giden balıkçı teknelerine yakıt ikmali, madeni yağ ve gemi boyaları satışlarını yapan ilk ve tek Türk firmasıyız. Bu proje bize geldiğinde yapılan görüşmeler neticesinde balıkçı teknelerinin yakıt ikmallerini Petrol Ofisi ile birlikte yürüttük ve bugüne kadar başarılı bir şekilde getirdik. Yakıt ikmalleri sonrasında Petrol Ofisi Moritanya Ülke Distribütörlüğü’nü alarak Petrol Ofisi Madeni Yağlarını Moritanya’da denizcilik, kara ve endüstriyel yağ satışları olarak yürütmeye başladık. Bunların yanı sıra Rize’den Samandağı’na kadar limanlarda ve bölgelerde yani akaryakıtın verildiği tüm bölgelerde bugüne kadar hizmet ettik ve etmeye devam edeceğiz.

Türkiye’deki aracı bayilerden ilk üç firma içerisindeyiz. Birçok görünmeyen projede de biz vardık. Örneğin Türkiye’de tek seferde yapılmış olan 1.500.000 LT yakıt verme işini biz yaptık. Önemli projelerden olan Osmangazi Köprüsü, şu anda yapımı devam eden Çanakkale Köprüsü; her ikisinde de deniz araçlarına yakıt ikmallerini yaptık, hizmet sağladık. Bu tarz işlerimiz var ve hala aynı şekilde devam ediyor.

Türkiye genelinde iki akaryakıt istasyonumuz var. Bunun bir tanesi Seferihisar İzmir Teos Marina, diğeri ise Düzce Akçakoca Bölgesi’nde Alpet Akaryakıt İstasyonu. Tuzla Bölgesi’nde bir satış mağazamız var. Trabzon Sürmene’de de yine aynı şekilde Hempel boyaları ve hırdavat malzemelerinin olduğu bir satış ofisimiz var. Genellikle Alpet, Opet ve Petrol Ofisi gibi firmaların akaryakıt dağıtım aracı bayiliği yapıyoruz. Türkiye genelinde 32.000 metreküplük bir satışımız var. Bunun yanı sıra Moritanya Bölgesi’nde Petrol Ofisi ile birlikte 2017 yılından beri Türk balıkçılarına hizmet ediyoruz. 2019 yılı itibariyle Petrol Ofisi ile yine Moritanya Bölgesi ile alakalı bir madeni yağ distribütörlüğü aldık. 1 Aralık tarihi itibariyle Moritanya’ya Petrol Ofisi yağlarını biz pazarlayacağız. Moritanya, yaklaşık 4 buçuk milyon kişinin yaşadığı bir ülke.

Moritanya’da önemli bir potansiyel var değil mi?

Son iki yılda Moritanya Bölgesi’nde, Türk balıkçılarımızın oraya gitmesi ile birlikte güzel bir işbirliği yaptık. Oradaki yakıtın kirli olmasından dolayı, bize talepte bulundular. Sonuçta bizden 100 yıl geride bir ülkeden bahsediyoruz. Petrol Ofisi Deniz Satışları Müdürü Celal Ersan Bey’in destekleri ile Petrol Ofisi’yle güzel bir işbirliği yaparak, Moritanya’da 13 milyon litre civarında bir yakıt ikmali sağladık. Bu operasyonu Türkiye'den yönettik. Ülkemize bu iki sene içerisinde ciddi bir döviz ve kazanç getirdik. Bizim son dönemdeki yaptığımız en büyük işlerden bir tanesi buydu. Yapmış olduğumuz bu operasyonlar Petrol Ofisi'nin Moritanya ülke distribütörlüğünü almamızı sağladı. Temar Denizcilik adına ilerleyen yıllardaki atılımlar açısından çok büyük bir ivme kazandırdı. Bizim ufkumuzu değiştirecek gibi gözüküyor. Burada Petrol Ofisi Madeni Yağ Deniz Satışları Müdürü Özgecan Albayrak adını da özellikle belirtmek isterim. Onun da katkısı oldu. Petrol Ofisi üst yönetiminin bu işbirliğinde katkısı ile güzel bir işbirliği yaptık. Sonuçta yeni bir ülkeye giriyorsunuz, bu yağlar Türkiye’de üretiliyor. Sahra Çölü'nün altındaki bir ülkede Petrol Ofisi yağlarını ülkeye tanıtmaya, yaygınlaşmasını ve pazarlamaya başlıyorsunuz. Zaten bizim akaryakıt işimiz de Moritanya'da böyle başlamıştı. Orada karşılığını aldık. Tabii bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Hala balıkçılarımız orada yollarına devam ediyor, bölgede iyi sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum.

Firmanızı farklı kılan yönünüz nedir?

Bizim müşteri portföyümüzün %40'ı balıkçı, Biz de balıkçılıktan gelme bir aileyiz. Bu sektörde kurumsallık başarıyı getirir gibi gözükse de, biz esnaf ruhumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Her zaman sahadayız ve işleri büyüterek gitmemizin sebebi de, adımlarımızı yavaş atmamız. Bazı şeyler yapabilmek için o doğru anı beklemek gerekiyor. Örneğin 2019 yılının Ekim ayında Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’ndan İhrakiye Teslim Lisansı aldık. 2020 yılının Nisan ayı gibi bizler transit akaryakıt işine daha fazla adapte olacağız. Transit yakıt işi bizi daha farklı noktalara getirebilecek ve heyecanlandıran bir iş. Bunun yanı sıra faturalandırma konusunda da Enerji Piyasası’nın ilan etmiş olduğu koşullara uygun duruma geliyoruz. Yakında kendi araçlarımızla ikmal noktalarımız olan Göcek, Fethiye ve Bodrum’da transit akaryakıt dağıtımına da gireceğiz.

Son olarak yeni bir yıla girdik? Ne söylemek istersiniz?

2019 yılını, büyüme trendinde ve yenilikler ile tamamladık. Bu büyüme sürecinde adımlarımızı her zaman sağlam, düzgün ve sürdürülebilir atmak istedik. Bu zamana kadar da aynı şekilde getirdiğimizi düşünüyorum. Aslında her ne kadar sektörel bazda bir daralma gözükse de; faizlerin yükseldiği, ekonominin kötüye gittiği bir süreç olsa da, aslında tüm bunlar bizi kendimize getirdi. Biraz daha sağlam adımlar atmaya, bankanın parasıyla iş yapılamayacağına anlamaya başladık. 2020 yılının inşallah hem bizim için, hem denizcilik sektörü, hem de diğer sektörler için hayırlı bir yıl olmasını dilerim. Sektörel bazdaki genel hareketlilikten dolayı iyi bir yıl olacağını düşünüyorum...

Vira Haber