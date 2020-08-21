İran BAE'ye Ait Bir Gemiye El Koydu

İran, karasularını ihlal eden BAE'ye ait bir gemiye el koydu ve gemideki mürettebatı gözaltına aldı.

İran ve BAE arasındaki gerilim ilk olarak 17 Ağustos'ta başladı. BAE Sahil Güvenlik Ekipleri'nin, Basra Körfezi'nde bulunan İran'a ait balıkçı teknelerine açtığı ateş sonucu 2 İranlı balıkçı hayatını kaybetti.

Aynı gün BAE'ye ait bir gemiye el koyan İran, gemideki mürettebatları da tutukladığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, BAE'nin tutukladığı İranlı diğer balıkçıları serbest bıraktığını açıkladı.

BAE Tahran maslahatgüzarının ise İran Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldığı ve olaya ilişkin hukuki sürecin başlatıldığı açıklandı.