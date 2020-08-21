Karadeniz'de Bulunduğu İddia Edilen Hidrat-Gazla İlgili Önemli Analiz

Karadeniz'de bulunduğu iddia edilen doğal kaynaklarla ilgili yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, Doç. Dr. Cihat Yaycı'nın bir sözünü alıntıladığı köşesinde, Karadeniz'de bulunduğu iddia edilen hidrat-gazın, doğal gazdan 164 kat daha değerli olduğunu yazdı.

YAYCI: GAZ’DAN 164 KAT KIYMETLİ

Muharrem Sarıkaya'nın yazısı şu şekilde:

"Doç. Dr. Yaycı, bir noktaya dikkat çekip devam etti:

“O dönemde bu konular ele alındığında, yani 2010 yıllarında hidrat-gaz 64 birim ile çarpılırdı. Burada ise bir birim hidrat-gaz 164 birim gaza eşdeğer durumda.”

O gün de benzer iddiasını dile getirmiş, Türkiye’nin 572 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak boyutta olduğunu söylemişti.

Şimdi ise bunun çok daha yüksek bir rakamla çarpılması gerektiğini belirtti.

“Şimdi denizden fıkır fıkır kaynadığı tespit edilen gaza ulaşılacak, ardından da hidrat-gaz katmanına inilecek” dedi.

TÜRKİYE GAZI ÇIKARACAK TEKNOLOJİYE SAHİP

Anlattığına göre ilk aşamada hidrat-gazın deniz altında yarattığı gaz sahalarına ulaşılacak bunun için gerekli tekniğe Türkiye sahip…

Ancak ABD, Rusya ve Japonya’nın dışında hidrat-gazın çıkarılması için teknolojiye sahip başka bir ülkenin olmadığını belitti.

Türkiye’nin beş yıl içinde bu teknolojiye de ulaşma becerisine sahip olacağına inancını dile getirdi, “Hele bir gazı çıkaralım sonra hidrat-gaza ulaşırız” dedi."

Vira Haber