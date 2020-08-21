İtalya'da Mahsur Kalan Stajyer Selim Eren Ekiztaş Yurdu Döndü

İtalya'nın Ravenna Limanı'nda tutuklu bulunan gemide staj yapan Selim Eren Ekiztaş, evine ulaştırıldı.

17 Haziran 2020'de İtalya Ravenna Limanı'nda staj yaptığı bir gemi tutukluluk altına alınınca 2 ay mahsur kalan, 3.sınıf öğrencisi Selim Eren Ekiztaş, gemiden ayrılma talebini birkaç kez yenilemesine rağmen olumlu cevap alamamıştı.

14 Ağustos 2020 tarihinde KTÜ DUİM Bölüm Başkanlığı’nın bilgilendirmesi üzerine KTÜ DUİM Mezunlar Derneği, gerekli çalışmalara ivedilikle başladı.

24 saatten kısa bir sürede Denizcilik Genel Müdürlüğü, KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın bilgisi dâhilinde KTÜ DUİM Mezunlar Derneği’nce operasyon planlandı.

Operasyon sonrası KTÜ DUİM 3. sınıf öğrencisi, Selim Eren Ekiztaş evine güvenli bir şekilde ulaştırıldı.

Vira Haber