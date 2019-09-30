İstanbul Boğazı’nda ‘Temiz deniz’ temalı yelken şöleni

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en önemli ve uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta genel klasmanda şampiyonluğu İstanbul Cerrahi Cheese isimli tekne elde etti. Borusan Racing Çılgın Sigma takımının ikinci olduğu organizasyonda üçüncülüğü ise Shak Shuka isimli tekne kazandı.

8 ülkeden gelen 80 yelkenli İstanbul Boğazı’nda kıyasıya mücadele etti. Turkcell Platinum Bosphorus Cup 2019’da ilk gün İstanbul Boğazı’nda gerçekleşti. 8 ülkeden yaklaşık 800 yelkencinin mücadele ettiği yarışa, boğaza akın eden İstanbullular yoğun ilgi gösterdi.

Ortalama fiyatı 60 bin euro olan 80 yelkenli, İstanbul Boğazı’nda Beşiktaş-Rumelihisarı parkurunda mücadele etti. Saat 12.00’de start alan tekneler Çırağan Sarayı’nın önünden geçip, Anadolu Hisarı Şamandırasından dönüşlerini gerçekleştirdiler. Dünyanın dört bir yanından gelen sporcular, bu keyifli ve mücadele dolu günün finişini Çırağan Sarayı önündeki hatta yaptılar.

Yelkenler ‘Temiz Deniz’ için boğaza açıldı Bu yılki yarışların ana teması ise ‘Temiz Deniz’ oldu. Denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek amacıyla koşulan yarışlarda deniz temizliği de gerçekleştirildi.

Turnuvanın ardından Kalamış Marina'da düzenlenen ödül töreninde İstanbul Cerrahi Cheese ekibi, bir yıl boyunca kendilerinde kalacak 7 kilogramlık gümüş Döner Trofe Kupası'nı Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş'in elinden aldı.

Vira Haber