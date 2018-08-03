İstanbul Boğazı'nda Yelken Şöleni Romanya-Ukrayna ve Türkiye güzergahında yapılacak Karadeniz Uluslararası Açık Deniz Yat Yarışları’nın finali İstanbul’da yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 18 Ağustos’ta Boğaziçi’nde düzenlenecek final yarışı renkli görüntülere sahne olacak. Geçtiğimiz yıllarda Extreme Sailing Series gibi Uluslararası Katamaran Yarışları’na ev sahipliği yapan İstanbul, Karadeniz Uluslararası Açık Deniz Yat Yarışı’na da kucak açıyor. Uluslararası arenada ismi Black Sea Championship (BSC) olarak açıklanan Karadeniz Uluslararası Açık Deniz Yat Yarışı Romanya’da başlayacak ve İstanbul Boğazı’nda sona erecek

Uluslararası bir komite olan Açık Deniz Yarış Meclisi’nin (Offshore Racing Congress – ORC) yarış takviminde yer alan organizasyon Türkiye’nin de içinde bulunduğu ilk yat yarışı olma özelliğini taşıyor

Yarış köyleri, sosyal etkinlikleri, rotaları ve kapsamlı yarış sınıfları ile birçok ilki bünyesinde barındıracak olan organizasyonda toplamda 530 mil açık deniz ve İstanbul Boğazı’nı da kapsayan 3 koy içi yarışı düzenlenecek. Bu özellikleri ile dünya yatçılık arenasında benzersiz ve çok özel bir yere sahip olmayı hedefleyen yarış; Türkiye, Romanya ve Ukrayna Yelken Federasyonlarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek

Karadeniz Uluslararası Açık Deniz Yat Yarışı 9 Ağustos Perşembe günü Romanya Eforie Nord’da yapılacak açılış seremonisi ile başlayacak ve 12 Ağustos’ta Ukrayna Odessa’da devam edecek. Şampiyonanın finali ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yelken Federasyonu’nun katkılarıyla 18 Ağustos’ta İstanbul Boğazı’nda yapılacak. Boğazdaki final yarışı ile tüm İstanbullular muhteşem bir yelken festivaline tanıklık edecek

Farklı ülkelerden 300’ün üzerinde üst düzey yelkencinin katılacağı yarış ile Türkiye ve İstanbul’un tanıtımında da önemli rol oynayacak.

Vira Haber