 İstanbul’u hissederek iki kıta arasından geçecek

ABD’de görme engelli çocuklara öğretmenlik yapan Üstüner, Asya ile Avrupa kıtalarının arasından kürekle geçen ilk görme engelli denizci olacak. 3 saat deniz trafiğinin duracağı geçişe 3 güvenlik botu ve 2 tekne eşlik ederken, Üstüner’in belgeseli ABD’de ‘örnek kişi’ olarak izlettirilecek.

Hayalindeki geçiş ile yarışmaya katıldı

ABD’nin San Francisco şehrinde kendisi gibi görme engelli çocuklara öğretmenlik yapan Ahmet Üstüner, iki kıta arasını kanoyla geçen ilk kişi olacak. 12 yıldır San Francisco’da yaşayan Üstüner, görme engelliler için sosyal çalışmalar yapan Körler İçin Deniz Feneri Vakfı’nın ‘Hayalindeki Projeyi Anlat’ adında bir yarışma açtığını duydu. Denizde büyüyen ve gençliğini İstanbul’da geçiren Üstüner yarışmaya, hayalini kurduğu Asya ile Avrupa kıtaları arasında kano geçişi projesi ile katıldı. İstanbul gibi bir metropolün iki yakasında, Asya ve Avrupa kıtaları arasında denizi ve rüzgarı hissedeceğini belirten Üstüner’in projesi burs verilmeye hak kazandı. Bursu kazanan Üstüner, İstanbul’da ki DAK/SAR(Denizde Arama Kurtarma Derneği)ve BODEKA(Boğaziçi Deniz Kayakçıları Kulübü) ile irtibat kurdu. Geçişte kendisine yol gösterecek özel bir navigasyon sistemi kullanmak zorunda olan Üstüner, elektronik mühendisi Martin Stone’den de yardım istedi.

Kıtalar Arası Engelsiz Kürek Geçişi

İstanbul’a gelerek Beykoz’da özel deniz kayağı ile antrenmanlarına başlayan Üstüner, gerekli başvuruları yaparak geçiş iznini 21 Temmuz Cumartesi günü için aldı. ‘Kıtalar Arası Engelsiz Kürek Geçişi ismini verdiği projesi için son hazırlıklarını tamamlayan Üstüner, 1,6 millik (Beykoz-Yeniköy arasındaki mesafeyi yaklaşık 1 saatte tamamlayacak. Geçiş için 3 saat izin alınırken gemi trafiği durdurulacak. Üstüner’in kullandığı deniz kayağına, BODEKA’dan Seda Tunca’da başka bir kano ile eşlik edecek. Ahmet Üstüner, ABD’de geliştirilen navigasyon cihazının yönlendirmesiyle iki kıta arasında ilerlerken, DAK/SAR’a ait 3 güvenlik botu ile 2 tekne güvenlik önlemlerini alacak. Alttan ve üstten iki akıntının hakim olduğu İstanbul Boğazı’nın sularında antrenmanlarını tamamlayan Üstüner; “ Görmemem bir şeyi değiştirmeyecek. Çok sevdiğim İstanbul’u hissedeceğim. İstanbul ve deniz bana özgülük hissi veriyor. Bir kanoda denizde tek başımayken duyularımın hepsini kullanıyorum. Denizde 3 boyutlu hareket ediyorum. Kimi zaman karpuz kokusunu hissedeceğim kimi zaman rüzgarın serinliği beni rahatlatacak. İyotlu su bana değdiğince yaşadığımı anlayacağım. Körler, şehirde kaldırımı takip eder ama denizde rüzgarı, güneşi ya da akıntıyı esas alırsın. Özgürlüğe kaçış benim için bu yaşadıklarım. Ben denizdeyken doğayla bütünleşiyor ve mutlu oluyorum.” dedi.

“Yaşama sevincine ortak oluyoruz”

DAK/SAR yetkilisi Murat Kaya ise, “ Ahmet kendini çok iyi geliştirmiş bir denizci. Kendine güveniyor ve görme engellilerin sesini duyurmak için çok heyecanlı. O’na eşlik ederken yaşama sevincine ve Türkiye’yi tanıtmak için gösterdiği çabaya şahit oluyoruz. ” dedi.

Engelli ya da özürlü değilim

Göz kanseri sonucu göremeyen 38 yaşındaki Ahmet Üstüner, örnek bir yaşama sevinciyle farklı projelere imza atıyor. Engelli ve özürlü gibi tanımlamaları kabul etmeyen Üstüner, Kilyos Veysel Vardar Körler Okulu’nun ardından Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü başarıyla bitirdi. Evlenerek gittiği ABD’nin San Fransisco şehrinde görme engelli çocuklara kabartma yazı, matematik, fen bilgisi gibi derslerde öğretmenlik yapan Üstüner, hayatı boyunca denizden kopmadı. Babası Fuat Üstüner ile Samsun ve İstanbul’da hep deniz sporları yapan Ahmet Üstüner, Körler İçin Deniz Feneri Vakfı’nın desteğiyle iki kıta arasında kürek çeken ilk kör olacak. Projenin belgeseli çekilirken Ahmet’in hikayesi ABD’de ‘örnek’ olarak gösterilecek. Belgesel için gelen Nic Jara ve Sarahbeth Maney’de Ahmet’e eşlik ediyor.

Vira Haber