İTÜ DEFAMED Cumhuriyetin 100. Yaşını Kutlamaya Hazırlanıyor

Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde Türk milletinin kenetlenmesiyle yürütülen Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması tartışmasız tarihin ender kaydettiği başarılardan biridir.

İşte bu bilinçle senelerdir Cumhuriyet Balosu organizasyonları düzenleyen İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği (İTÜ DEFAMED (YDO)), bu yıl Cumhuriyetimizin 100. Yılını büyük bir balo ile kutlamaya hazırlanıyor.

Türk denizciliğinin omurgası Yüksek Denizcilik Okulu ruhuyla 1949 yılında kurulan Derneğin Cumhuriyet Balosu etkinliklerinde senelerdir birlik ve beraberlik duyguları ön planda tutuluyor ve Cumhuriyet coşkusu adeta etkinlik alanının dışına taşıyor. Bu yıl da denizcilik sektörünün ve camianın büyük ilgi gösterdiği etkinlik geniş bir katılımla gerçekleştiriliyor.

29 Ekim 2023 Pazar günü, Ataşehir Grand Sheraton Hotel’de düzenleniyor olan gecenin organizasyonu ile ilgili İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği ile iletişime geçebilirsiniz.

Vira Haber