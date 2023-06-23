İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Diplomalarını Törenle Aldı

Törende konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Türk denizciliğinin en köklü kurumlarından İTÜ Denizcilik Fakültesi'nin bugüne kadar çok değerli denizciler yetiştirdiğini söyledi.

Sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde ülkeyi gururla temsil eden kaptanların, armatörlerin, mühendislerin, gemi işletmecilerinin ve akademisyenlerin Tuzla Kampüsü'nde ve Yüksek Denizcilik Okulu'nda eğitim aldıklarını belirten Koyuncu, "Bu yılın mezunlarının unutulmaz bir anısı var. Sizler aynı zamanda İTÜ Denizcilik Fakültesi'nin 139. yıl, İTÜ'nün 250. yıl mezunları olacaksınız. Hepinizi canıgönülden tebrik ediyorum." dedi.

Prof. Dr. Koyuncu, Türkiye'de denizcilik denildiğinde akla gelen ilk ve en önemli kurumun İTÜ Denizcilik Fakültesi olduğunun altını çizerek, fakülteden mezun öğrencilerin çok güçlü bir aidiyet bağına sahip olduklarını, mezuniyetten sonra bile fakülteye olan bağlarını her fırsatta ortaya koyduklarını anlattı.

Mezunlara teşekkür eden Koyuncu, "Aldıkları eğitimle birlikte ülkemizin bayrağını dünyanın her yerinde gururla taşıyacaklar. Bugün Denizcilik Fakültesi mezunu olan gençlerimiz dünyanın neresine giderlerse gitsinler, yakalarına taktıkları İTÜ rozetiyle en zor işin bile üstesinden gelmeyi başaracaklar.'' diye konuştu.

Rektör Koyuncu'nun konuşmasının ardından Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümlerinden mezun olan 106 öğrenciye diplomaları dağıtıldı.

Törende, fakülte birincisi Murat Samet Çuhadar'a ve dereceye giren diğer öğrencilere başarı belgesi verildi.

Törene, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan, İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Teker, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı Serhat Aytuğel ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Vira Haber