İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde Mezuniyet Heyecanı Yaşandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda gerçekleştirilen törene İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ KKTC Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Özcan Arslan, Tuzla Liman Başkanlığı Liman Başkan Yardımcısı Vekili Ahmet Porsuk, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Dündar, Türk P&I Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Teker, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Yaşar Canca, Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Bostan, Gemi Brokerleri Deneği Başkanı Semih Dinçel, DEFAV Yönetim Kurulu Başkanı İlker Meşe, Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği (TÜRKKAPDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Zafer Akbulut ve mezun denizcilerin aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Özcan Arslan, İTÜ denizcilik Fakültesi tarihinin 1884’e dayanan Türkiye’nin en köklü denizcilik eğitim okulu olduğunu hatırlatarak, bu zaman diliminde önemli alt yapılar kazandıklarına dikkat çekti.

Eğitim altyapı olanaklarının gelişmesi ve öğrencilerin daha iyi eğitim alabilmeleri için denizcilik camiası ile omuz omuza çalıştıklarını söyleyen Arslan şöyle devam etti: “Bu süreçte İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın (DTO) desteği ile yeniden inşa edilen eğitim ve uygulama havuzu kullanıma açıldı. Mezunlar derneğimizin desteği ile mezunlarımızla öğrencilerimizi bir araya getirecek mentorlük ve etüd merkezi faaliyete geçirildi. Sismik 1 eğitim gemimizin havuzlanması sağlandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile protokol imzalanarak eğitim amacıyla kullanılmak üzere Seyit Onbaşı gemisi fakültemizin rıhtımına bağlandı. Delmar firması ile imzalanan iş birliği ile tam zamanlı filika eğitimine başlandı. Orca firması ile anlaşma imzalanarak simülatörümüz kullanıma sunuldu.”

Arslan: “Atatürk’ün Çizdiği Medeniyet Çizgisinde Yürüme Vakti”

Tuzla kampüsünün denizcilik camiasının desteği ile modern bir çehreye kavuşacağını ifade eden Arslan, “Birçoğumuzun anılarında yer alan binamız yeni anılara yer açmak üzere yıkılacak ve modern olarak yeniden yapılacak. Denizcilik kalifiye insan gücü ister. Fakültemizin alt yapı üst yapı teknoloji ve insan kaynağı bakımından en üst noktaya taşıyıp öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitilmesi için sizlerin desteğine fazlasıyla ihtiyacımız var. Bu desteği her zamankinden daha fazla vereceğinize canı gönülden inanıyorum. Sizin desteklerinizle daha geniş bir fakülte görmemiz için hiç durmadan çalışacağımıza söz veriyor um değerli velilerimiz evlat yetiştirmek dünyanın en zor işi. Onları bu günlere getirdiniz. Onlar bu kampüsten içeri girdiklerinde denizcilik camiasının en güçlü ve en genç halkası oldular. Onlar buradan girerken birer cevherdi şimdi mücevher oldular, kıvılcım geldiler şimdi ateş oldular. Damla geldiler deniz oldular. Sevgili öğrenciler artık denizlere açılma zamanı geldi arkadaşlığınızı kardeşliğinizi fakültenizi unutmadan Atatürk’ün çizdiği medeniyet çizgisinde yürüme vakti artık Pruvanız yelken olsun Allah selamet versin” diye konuştu.

Koyuncu: “İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezuniyeti Size Her Kapıyı Açacak”

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, ise İTÜ ailesi olarak ortak sevinçlerden birini yaşadıklarını ifade ederek şöyle devam etti: “Zaman zaman ailelerin toplandığı hep bir arada olduğu çok güzel hatıralarımızla ömür boyu yer eder işte bizim de mezuniyet törenlerimiz İTÜ ailesi başta olmak üzere hafızamızda çok güzel ve kalıcı izler bırakır ve bırakacaktır. Tabi dört yıllık uzun bir süreçten sonra mezun oluyoruz. Uykusuz geçen sınav ve ödev stresiyle boğuştuğunuz uzun staj dönemlerinizin geçtiği çok zorlu bir süreçten bu günlere geldik ama bu zorlu süreç size ileride çok güzel kapılar da açacak. Bundan sonraki süreçte bazılarınız hemen iş hayatına atılacak bazılarınız belki akademik hayata atılacak kendini geliştirmeye devam edecek. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki geleceğinize yön verecek adımlarınız hangi patikayı adımlıyor olursa olsun özgeçmişindeki İTÜ ve İTÜ Denizcilik Fakültesi mezuniyeti size her zaman her türlü kapıyı açacaktır. Üstelik sadece ülkemizde değil dünyanın neresine giderseniz gidin İTÜ Denizcilik Fakültesi’nin standartlarını, dünya çapındaki prestijini, iş dünyasında ne kadar güçlü bir referans olduğunu o zaman çok daha iyi anlayabileceksiniz.”

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'nun konuşmasının ardından mezun olan öğrencilere diplomaları takdim edildi. Merasim, kep atılması ile sona erdi.

Vira Haber