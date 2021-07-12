İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Arka Arkaya Ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Öğrenciler Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'a yaptıkları projeler ile ilgili bilgilendirmelerde bulundular.

İTÜ MTAL'ı ayrıca ziyaret eden İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu yaptığı açıklamada; ''Bugün İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesin’e ziyaret gerçekleştirdik. Her zaman üzerinde durduğumuz potansiyel işbirlikleri ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. İTÜ olarak her zaman İTÜ MTAL’in arkasındayız ve destekliyoruz. Denizcilik alanında özellikle sektör ile işbirlikleri yapmayı hedefliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Vira Haber