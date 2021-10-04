İTÜ MTAL’de Genç Arılar Çalışıyor

Yarışma; Uygulamalı Yaşam Bilimleri, Yenilikçi Sosyal Bilimler, Uygulamalı Fizik ve Mühendislik, Çevre Bilimleri ve Robotik kategorilerinde 29 ülkeden 369 projeye ev sahipliği yaptı.

Yarışmaya Uygulamalı Yaşam Bilimleri kategorisinden katılan İTÜ MTAL öğrencisi Kayra Koray Yılmaz, altın madalya ve “Endonezya Genç Bilim İnsanları Derneği Özel Ödülü”nü almaya hak kazandı.

Yılmaz, balık pullarının ekonomiye geri kazandırılmasıyla ilgili yürüttüğü “3D-Printed İmplantable Chitosan/Fish Scale Collagen-Composite Tissue Graft For Skin Cancer Treatment” başlıklı çalışması ile birçok farklı ülkeden yarışmacının katıldığı uluslararası yarışmadan altın madalya ve özel ödül almayı başardı. Yılmaz, balık pulları üzerine yaptığı araştırmalar üzerine TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda İstanbul-Avrupa bölge birinciliğini de elde etmişti.

IYSA; 2019 yılından beri düzenlenen WICE, Asya başta olmak üzere farklı kıtalardan genç bilim insanlarını değişik temalarda düzenlediği yarışmalarda bir araya getiriyor.

WICE 2021 sonuçlarına https://www.wice.or.id/home.php?page=ListAward21 adresinden ulaşabilirsiniz.

Vira Haber