İÜ-C Denizcilik Kulübü'nden Kariyer Günleri

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Denizcilik Kulübü tarafından geçen sene pandemi sebebiyle online bir platformda yapılan Kariyer Günleri bu yıl ilk kez yüz yüze olarak gerçekleştirildi.

25-26-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Güz Kariyer Günlerinde sektörden önde gelen şirketlerin de bulunduğu toplamda 15 şirket temsilcisi İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Avcılar kampüsüne konuk edildi.

Şirket personelleri ve çeşitli departman sorumluları DUİM’li öğrencilere şirket anlayışlarını, şirketleri hakkında çeşitli bilgileri ve deneyimlerini aktardılar. Denizcilik sektörü hakkında öğrencileri aydınlatan bilgiler paylaşan şirket temsilcileri, etkinliğin sonunda öğrencilerden gelen soruları yanıtladılar.

Vira Haber