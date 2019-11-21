İÜ Denizcilik Kulübü kariyer günleri

Geçmişten günümüze, sektörde önem arz eden kişileri ve kuruluşları, üniversite, denizcilik iş birliği platformunda bir araya getirmeyi hedef alan etkinlik; denizcilik, lojistik, brokerlik, gemi adamlığı, kaptanlık, taşımacılık alanlarında, seçkin firmaların yöneticileri ve uzmanların katılımı ile gerçekleştiriliyor.

İlk gün program CEVA Özel Projeler Direktörü (İMEA Bölgesi) , aynı zamanda DUİMDER Başkanı Hakan Karaca’nın sunumu ile başladı. Global sektörde dünyanın ilk 10’unda yer alan CEVA tüm taşımacılık türlerinde projeler yürütüyor. Sözlerine dijitalleşme çağında olduğumuza değinerek dünyanın en güzel sektörlerinden birinde olduğumuzu ifade etti.

İkinci oturuma Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı Kaptan Muhammer Arlantürk “Kılavuz Kaptanlık Nedir” adlı sunumu ile başladı. Kılavuz kaptanlık nedir, nasıl olunur, nasıl çalışırlar sorularına yanıt veren Arlantürk; kaptanlık deneyimlerden bahsederek öğrencileri gerek gemi yaşantısı ve gerek kara sektörü hakkında aydınlattı.

Üçüncü oturuma YASA Denizcilik Tanker Personel Müdürü Mehmet Faruk Celayir ve Tanker Personel Müdürü Fatih Ertem’in katılımları ile gerçekleşti. Şirket ile ilgili sunumlarını yaptıktan sonra interaktif şekilde ilerleyerek öğrencilerin sorularına yanıt verildi.

Dördüncü oturumda HM Uluslararası Proje Taşımacılığı Genel Direktörü Hürol Aslan ve Operasyon Sorumlusu Emir Özer’in sunumu ile başladı. İki İÜ CERRAHPAŞA DUİM mezunun öğrencilere aktarmış olduğu proje taşımacılığı alanındaki bilgiler eşliğinde soru-cevap yapılarak ilk gün oturumu son buldu.

2. GÜN

İkinci günün ilk oturumu Aqua Chartering Şirket Sahibi Melike Aysu Gürgan ve Jr. Broker Fuat Var’ın katılımı ile gerçekleşti. Gürgan kendi öğrencilik yıllarından örnekler vererek, üniversite eğitim ve öğretim süresince öğrencilerin kendilerini geliştirmesi gerektiğinden , Sivil Toplum Örgütleri’nde aktif rol almanın öneminden bahsetti.

İkinci oturum Gemi Brokerleri Derneği Başkanı Semih Dinçel’in katılımı ile gerçekleşti. Oturum; Dinçel’in tecrübelerinden bahsederek öğrencilere yol göstermesi, ardından interaktif soru-cevap şeklinde devam ederek son buldu.

Üçüncü oturum Medship Operasyon Sorumlusu Eyüp Şeker’in katılımları ile gerçekleşmiştir. Öğrencilerin staj bulma konusundaki sıkıntıları ile yakından ilgilenen Şeker bu tür organizasyonların öğrenciler için çok önemli olduğundan bahsetti.

Dördüncü oturum ise Turkon Holding Kaşif Denizcilik’ten Operasyon Müdürü Barış Öztürk ve İnsan Kaynakları Uzmanı Büşra Aktaş’ın katılımları ile gerçekleşti. Hem güverte hem işletme opsiyonundaki öğrencileri deniz ve kara departmanı ile alakalı bilgilendirerek Turkon Holding’i tanıtan sunum-videosu ile sonlandırıldı.

Ayrıca ilk iki oturuma misafir olarak Silivri Liman Başkanı Raşit Çitim’de katıldı.

3.GÜN

20 Kasım Denizcilik Kariyer Günlerimizin ilk oturumu Hicri Ercili Tankercilik’ten Güverte Enspektörü Kaptan Savaş Aydın ve Personel Müdürü Hasan Kızıltan ile başladı. Tankerciliğin denizcilik sektöründe büyük yere sahip olduğunu söyleyen konuklar, güverte okuyan öğrencilerin kariyer planlamalarını nasıl daha iyi bir şekilde yapabileceklerinin üzerinde özellikle durdu. İşin zorluklarını aşmanın planlı ve özverili bir çalışma ile aşılacağına değinen Kızıltan ve Aydın gemide her zaman önceliğin “safety” olduğuna parmak bastı.

İkinci oturum Gate Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Raşit Altıok’un katılımı ile gerçekleşti. Güverte stajyerlerinin staj bulma konusunda yaşadığı zorluklara bizzat yardım edip, desteklerini esirgemeyeceğini belirten Altıok; stajyerin gemideki yaşayacağı süreci en verimli şekilde nasıl değerlendireceği konusuna da açıklık getirdi.

Üçüncü oturum Transoceon’dan Satış Müdürü Sefa Gökduman ve Operasyon Şefi Memduh Sevim’in katılımı ile gerçekleşti. Bir freight forwarderın nasıl çalıştığı, hangi alanlarda hizmet verdiği açıklandı ve Türk Denizciliği’nin Global Pazardaki yerine değinildi. Kara yolu, demir yolu gibi ulaşım sistemlerine değinerek multimodal taşımacılıktan bahsedildi. Bunlara ek olarak öğrencilerle interaktif soru-cevap şeklinde ilerleyerek öğrencilerin sorularına yanıtlar verildi.

Dördüncü oturuma Akçansa Port Liman Müdürü Emre Akıncı iştirak etti. Elleçlenen yükler ile ilgili bilgiler verip sunumunu yapan Akıncı; öğrencilerin staj başvurularını Akçansa Port tarafından okulda kurulan stanttan İnsan Kaynakları departmanı nezaretinde bizzat alındığını bildirdi. Her türlü yük için liman hizmeti sunan Akçansa Port; taşımacılık, lojistik ve tedarik zincirleri çözümü için önemli bir iş platformu olduğundan bahsetti.

Beşinci oturum Solon Port Genel Müdürü Oktay Okşak ve Limanlar Proje Mühendisi Anılcan Doğan’ın katılımı ile gerçekleşti. Sunumu ile Solon Port’un hizmetlerinden bahseden Okşak; hizmet ve ürün noktasındaki eksiklikleri tespit ettikten sonra mevcut standart çözüm yolları ile yetinmediğini, yenilikçi çözüm yolları ürettiğine değindi. Doğandaha iyi yazılımlar üretmeye çalıştıklarını belirterek bu alanda ilerlemek isteyen öğrencilerimize destek olacaklarını belirttiler.

Denizcilik Kariyer Günleri’ne katılan her katılımcı için TEMA VAKFI bünyesinde 1 adet fidan bağışlandı ve sertifikası katılımcılara takdim edildi.

Vira Haber