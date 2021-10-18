İzmir Arkas Körfez Yarışı’nda Şampiyon Comet A

İzmir’in de uluslararası bir yat yarışı olması gerektiğine inançla yola çıkan Arkas, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Ege Açıkdeniz Yat Kulübü’nün destekleri ile düzenlenen İzmir Arkas Körfez Yarışı, dördüncü yılında da renkli anlara sahne oldu. Üçgen rotalarda iki gün boyunca her gün iki yarışla kıyasıya mücadelenin yaşandığı İzmir Arkas Körfez Yarışı, İzmir Marina’dan start aldı. Yarış, Gündoğdu Meydanı ve Alsancak Vapur İskelesi arasında, Göztepe Vapur İskelesi’nden Konak Vapur İskelesi’ne, Alaybey’den Bostanlı Vapur İskelesi’ne kadar sahil boyunca keyifle izlendi. İzmir Arkas Körfez Yarışı’nın şampiyonu 17 Ekim pazar günü belli oldu.

Körfezin değişken rüzgarı ve havasına uygum sağlayan ekipler kazandı

İl gün Körfez 9 Güney rotası ile başlandı. Start planı mevcut rüzgar durumuna göre hazırlanmıştı ancak rüzgar son anda 50-60 derece kadar batıya dönünce hakem komitesi rüzgarın oturmasını bekledi. Bu yüzden yarış kısa bir gecikme ile başladı. Önce Bostanlı önünden Göztepe’deki şamandıralara doğru start verildi. Sonrasında Göztepe açığındaki şamandıra dönüldükten sonra Alaybey önündeki şamandıra rotası izlendi. Alaybey dönüşü sonrası rüzgar tekrar çok değişti ve yine 50-60 derecelik oynamalar oldu. Rüzgar şiddeti bu dönüş sonrası azalınca arkadaki tekneler öndeki teknelere yetiştiler ve rekabet yeniden alevlendi. Karşıyaka Evlendirme Dairesi’nin önüne gelindiğinde, İnciraltı ve Üçkuyular önünde yoğun bir yağmurun başladığı görüldü. Üçkuyular’da rüzgarın çok hareketlendiğini fark eden yelkenciler yine kıyasıya bir mücadeleye tutuştular. İzmir Körfez Yarışı’nda ilk gün İzmir’in baharı ve kışı denizde aynı anda yaşandı, rüzgar değişimleri yarışın heyecanını artırdı.

İkinci gün ise imbat kendini gösterdi, batı rüzgarı körfezi tam anlamıyla doldurdu. Körfez 2 imbat rotasında yarışıldı. Karşyaka önlerinde start eden tekneler batıya doğru yükselerek dönüş şamandırasından sonra tekrar göztepe indiler. Şiddet ve yön bakımından değişken rüzgar vardı, buna uyum sağlayan ekipler başarılı oldu.

17 Ekim Pazar günü Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen kupa töreninde EAYK Başkanı Akif Sezer, Arkas Spor Yelken Şubesi Başkanı Mert Oruz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Suat Çağlayan konuşmalarını yaptılar. Sezer, "İzmir Marina'nda teknelerin çok iyi ağırlandığını belirterek teşekkür etti. Bu tip organzasyonlar şehrin belediyesi, kulübü, sivil toplum kuruluşları ve en büyük holdnglerinden biri bir araya gelince başarılı oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Arkas ve sivil toplum kuruluşları öncüğünde bunu yapacağız dedi. Oruz, " hersn çok mutluğu iki harika gün geçti. İzmir Marina çok iyi ev sahipliği yaptı, İzmir'in marinası olmasına çok ihityaç olduğunu hep dile getiriyorduk. Bu iki gün yelkenliler denizde kuğu gibi salınıyordu, bunları daha azla görmek istiyoruz. Federasyonumuz, beledeiye başkanımız, eayk, biz ortak gündemimiz bu yarışın uluslararası olması. "dedi. Çağlayan "Tunç Soyer'in hayalinin körfezin canlanması, sahillerinde halka açık olan sportif deniz etkinlileri yapılması oldğunu söyledi. İzmirlilerin daima denizle iç içe bir yaşam sürdüğünü bu ilişkinin daha da güçlenmesi için çalıştıklarını ve bu festivalin hedefleri için çok güçlü bir etkinlik olduğunu belirtti. "Sadece karadan denize değil, denizden karaya bakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Dördüncüsü düzenlenen yarış için Arkas'a teşekkür etti.

IRC A0

1. Arkas MAT Sailing Team 2.Team Spirit

IRC A1

1. Team Line A Rossa 2. One Yacht İzmir Yelken

IRC A2

1. Cygnus 2. Yediçeriler 3. Mercer

IRC B

1. Blicra Shakara 2. Meltemi 3. Goodday Sunshine

Destek

1. Pars-1 2. Pearl M 3. Final

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