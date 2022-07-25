İzmit Körfezi'ni Yüzerek Geçtiler

"Körfezin iki yakası bir araya geliyor" sloganıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkıları, Gölcük ve Derince Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen yarışlarda, farklı şehirlerden gelen 14-65 yaş aralığındaki sporcular mücadele etti.

Gölcük'teki Değirmendere sahilinden İzmit Körfezi'ne atlayan yüzücüler, 2 bin 622 metre kulaç atarak Derince sahilindeki bitiş noktasında karaya çıktı.

Deniz güvenliğini Sahil Güvenlik ekiplerinin sağladığı yarışta, sporculara tekneler eşlik etti.