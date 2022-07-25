İzmit Körfezi'ni Yüzerek Geçtiler
Kocaeli'de düzenlenen Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları'na katılan 157 sporcu, İzmit Körfezi'ni yüzerek geçti.
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"Körfezin iki yakası bir araya geliyor" sloganıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkıları, Gölcük ve Derince Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen yarışlarda, farklı şehirlerden gelen 14-65 yaş aralığındaki sporcular mücadele etti.
Gölcük'teki Değirmendere sahilinden İzmit Körfezi'ne atlayan yüzücüler, 2 bin 622 metre kulaç atarak Derince sahilindeki bitiş noktasında karaya çıktı.
Deniz güvenliğini Sahil Güvenlik ekiplerinin sağladığı yarışta, sporculara tekneler eşlik etti.
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Etiketler : izmit körfezi, deniz
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