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İzmit Körfezi'ni Yüzerek Geçtiler

İzmit Körfezi'ni Yüzerek Geçtiler

Kocaeli'de düzenlenen Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları'na katılan 157 sporcu, İzmit Körfezi'ni yüzerek geçti.

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"Körfezin iki yakası bir araya geliyor" sloganıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkıları, Gölcük ve Derince Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen yarışlarda, farklı şehirlerden gelen 14-65 yaş aralığındaki sporcular mücadele etti.

Gölcük'teki Değirmendere sahilinden İzmit Körfezi'ne atlayan yüzücüler, 2 bin 622 metre kulaç atarak Derince sahilindeki bitiş noktasında karaya çıktı.

Deniz güvenliğini Sahil Güvenlik ekiplerinin sağladığı yarışta, sporculara tekneler eşlik etti.

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