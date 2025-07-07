J.Arvantidi ve Fils ve Ümit Vapuru’nun Öyküsü

Yazan:Osman Öndeş

“J.Arvanitidi Fils Constantinople” yazılı bir sandık kapağı. Kaynak- Moda Müzayede

Senelerdir, Yakın Yüzyıl Türk Deniz Ticaret Tarihi konularında ve özellikle bu yüzyıl sürecinde armatörlük yapmış Osmanlı veya erken Cumhuriyet dönemi armatörlerinin yaşam öykülerini ve sahibi oldukları vapurların sicil kayıtlarını ve fotoğraflarını araştırıyor ve yayınlıyorum.

Bu konularda Türkiye’de yıllardır uluslararası belge çalışması yapan deniz ticaret tarihi araştırmacısı yok. Daha açıkcası “Türk Deniz Ticaret Tarihi” araştırmalarını benimseyecek ve destekleyecek bir deniz ticaret kurumu da yok!

Takdir ve rahmetle anacağım bir gazete yazarı olan Eser Tutel, İngiliz Clyde ve Tyne Built.. arşivlerine ulaşarak tamamladığı çalışmasını “Seyr-i Sefain - Öncesi ve Sonrası” başlıklı eserinde toplamıştı. (Eser Tutel; “Seyr-i Sefain - Öncesi ve Sonrası”, İletişim Yayınları,1993) Eser Tutel’in makaleleri Hayat Tarih Mecmuası’nda da yayınlanırdı. Konulara ve araştırmaya son derece meraklı bir gazete yazarı idi. “At ve Atçılık”, “ Beyoğlu Beyoğlu iken”, “Şükür ki Gurme dediklerinden değilim” ve “İstanbul’un Unutulmayan gemileri- Şehir Hattı vapurları” gibi eserleri de vardır. “Seyr-i Sefain - Öncesi ve Sonrası” başlıklı eseri, ne denli ciddi bir araştırmacı olduğunu ortaya koyar. Bu eseri, bilenler için çok zorlu ve bilinçli bir araştırma sonucudur.

Galata’da J.Arvanitidi Fils ve ortağı G. Contogouris

Osmanlı reayası İstanbul’lu bir müteşebbis ve armatör olan J.Arvanitidi’nin kurduğu firma “J.Arvantidi & Fils” idi. Türkçe kayıtlarda “Arvanitidi ve Mahdumları” olarak kayıtlıdır. J.Arvanitidi Fils ve Arvaniditi & Faerman ortaklık halinde devam etmişlerdir. Bu süreçte firması Galata’da Arvanitidi Han’da olan J. Arvantidi Fils ortağı G. Contogouris de “Elena” isimli vapurun armatörlüğünü yapıyordu. Aileden oğlu Leonidas Arvanitidi, baba mesleğini devam ettirmiş ve Batum’dan gazyağı ithalatı yapmak suretiyle ticaret alanını genişletmiştir. Lloyd’s Register of Shipping kayıtlarında şirketinin adresi “Galata- Arvanitidi Han” olarak geçmektedir.