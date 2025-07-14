Osmanlı Son Yıllarından Cumhuriyet’e Ermeni Asıllı İki Armatör; Hrant H Gerevanian ve Hayk Keleşyan

İzmit Bahçecik (Bardizag) Bahçecik’deki Bardizag American High School. İzmit Bahçecik (Bardizag) çoğu varlıklı Ermenilerin yaşadığı Ovacık Köyü doğumlu olan Hrant Gerevanian Bahçecik (Badizag)’deki Bardizag American High

School’dan 1903 yılında mezun olduktan sonra, ailesinin 1922’de İstanbul’a yerleşmesiyle ticaret hayatına atılmış ve 1933’de satın aldığı “Ghazi” isimli gemiyle posta vapurculuğu yapmıştır.

Geminin ilk adı Lloyd’s Register’de “Ghazi” olarak kayıtlıysa da, bu ismin “Gazi” olması düşünülmelidir. Marsilya’da kurulu SA de Transports “La Francaise” ‘den satın aldığı “Mersine” isimli genel yük vapurunu 1934’de Hayık Keleşyan satın almış ve adı “Gazi” olarak değiştirilmiştir.

Bardizag Alumni Association Journal, April 1912 - October 1912. Bahçecik’te Amerikalı misyonerlerin kurduğu bir okul da Bithynia High School’du. Hrant H.Gerevanian’ın yeraldığı 1900 yılı sınıfı öğrencileri ve hocaları.