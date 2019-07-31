Kaçak işçi çalıştırana ağır ceza geliyor

Yabancı kaçak işçinin en yoğun olduğu İstanbul’da işverenlere 25 Ağustos’a kadar süre tanındı. Bu tarihten sonra yabancı kaçak işçi çalıştırdığı tespit edilenlere ceza kesilmeye başlanacak. İşçi başına 8 bin 821 lira ceza uygulanacak.

İstanbul'da kaydı bulunmayan Suriyeliler ve diğer yabancılara yönelik denetimler artarken, kaçak yabancı işçi çalıştıran iş yerlerine yönelik de bir çalışma yürütülüyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişler İstanbul’daki meslek odaları ve işveren temsilcileriyle toplantılar yaparak, rehberlik hizmet kapsamında işverenler kayıt dışı istihdam durumunda karşılaşacakları yaptırımlara karşı uyarıyor. Müfettişler, işyeri ziyaretlerinde, 25 Ağustos'tan sonra sigortasız Suriyeli çalıştırmayla ilgili yaptırımların hız kazanacağı konusunda bilgilendiriyorlar. Edilen bilgilere göre, İstanbul’da başlatılan bu uygulama önümüzdeki günlerde, Suriyeliler başta olmak üzere sigortasız yabancı işçi çalıştırmanın yoğun olduğu diğer illerde de yaygınlaştırılacak. Müfettişler ve sosyal güvenlik denetmenler, iş yerlerin önce kaçak yabancı işçi çalıştırmanın ceza yaptırımları konusunda uyaracak, daha sonra denetimlere başlanacak. İstanbul’da denetimler 25 Ağustos’tan sonra başlayacak. Denetimler sonucu çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 8 bin 821 TL ceza uygulanacak. Ayrıca, çalışma izni olmaksızın bir iş yerinde çalışan yabancılara 3 bin 527 TL, izin olmaksızın kendi işini kurmuş yabancıya da 7 bin 57 TL para cezası verilecek. Aynı iş yerinde yapılacak ikinci denetimde de kaçak yabancı işçi çalıştırıldığı tespit edilirse, işçi başına 17 bin 642 TL tutarında uygulanacak.

Vira Haber