Karadeniz Enerji'ye 250 milyon dolarlık kaynak

Karadeniz Enerji Grubu, 250 milyon dolar tutarında orta vadeli sendikasyon kredisi sözleşmesi imzaladı. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, kredi piyasasından gelen talep sonucunda katılımcı bankalardan 352,5 milyon dolar tutarında talep toplandığı ve bankalara taleplerinin altında bir kredi payı verilebildiği vurgulandı.

Açıklamada, Karadeniz Enerji Grubu'nun sözleşmesini imzaladığı 250 milyon dolarlık orta vadeli sendikasyon kredisinde America Merrill Lynch International Limited Bankası, Standard Chartered Bankası, Arab Banking Corporation (BSC) Bahreyn, Credit Suisse AG Singapur Şubesi, ICBC Türkiye Bankası AŞ, KEB Hana Bankası, Siemens Bank GmbH Singapur Şubesi'nin katılımcı bankalar olduğu kaydedildi.

BSC, Credit Suisse AG, ICBC Türkiye Bankası AŞ ve Siemens Bank'ın ana lider düzenleyici bankalar arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, KEB Hana Bankası'nın lider düzenleyici banka, Standard Chartered Bankası'nın da teminat ve hesap bankası olarak işlemde görev aldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karadeniz Enerji Grubu Mali İşler Grup Başkanı İbrahim Çolak, kredi piyasalarından finansmana gelen yoğun talebin, Karadeniz'e gösterilen yüksek güvenin göstergesi olduğunu belirterek, "Bu kredi anlaşması global enerji piyasasındaki konumumuzu güçlendirirken küresel bir oyuncu olma yolundaki büyüme hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Vira Haber