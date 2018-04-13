Viaport Marina'da yelkenler fora

Bünyesinde bulundurduğu akvaryum, tema park, alışveriş merkezi, sineması, oyun merkezi, bowlingi, Marina Arena'sı ve 750 yat kapasitesiyle dünyanın ilk ve tek 9 fonksiyonlu marinası olan Viaport Marina sosyal yaşamın da merkezi haline geldi. Viaport Marina, Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) ile ortaklaşa 'Fahir Çelikbaş Kupası Yat Yarışları'nın 3'üncüsünü düzenliyor.

14 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 10: 30'da Moda Deniz Kulübü'nden verilecek olan start ile başlayacak yarış, 15 Nisan'da yapılacak iki koyiçi yarışı ile devam edecek. 21 Nisan'da Tuzla parkurunda yapılacak şamandıra yarışı ile son bulacak Fahir Çelikbaş Kupası Yat Yarışları, aynı gün yapılacak parti ve ödül töreniyle son bulacak. Yarışa katılacak tekneler 14 Nisan – 21 Nisan arası Viaport Marina'da ücretsiz konaklayabilecek. Dereceye giren teknelerden birinciye Viaport Marina'da çekme-atma ve 3 günlük kara park, ikinciye çekme atma ve üçüncüye 7 günlük kara park hediye edilecek.

VİAPORT MARİNA'DAN DENİZCİLİĞE BÜYÜK DESTEK

İnsanı denizle buluşturmayı misyon edindiği belirtilen Viaport Marina, bu yolda birçok önemli işe imza attı. Bünyesinde bulundurduğu balıkçı barınağı ile amatör balıkçılara, kendi marinasında düzenlediği yat ve boat fuarlarıyla üretici ve kullanıcıya, proje içerisinde yer alan akvaryumuyla korumaya ihtiyacı olan deniz canlılarına destek olan Viaport Marina, bu desteğini her yıl geleneksel olarak düzenlediği yelken yarışlarıyla amatör denizcilere vermeye devam ediyor. Yelken sporcularını kendi evlerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Viaport Marina Müdürü Sinan Arslan"Yelken yarışlarını geleneksel hale getirdiğimiz için mutluyuz. Ülkemizde marinaların dışa kapalı, kendi içine dönük algısı var biz bu algıyı değiştirip marinaları insanların denizle buluştuğu yerler haline getirmeye çalışıyoruz "diye konuştu.

750 YAT KAPASİTESİNE SAHİP

Bünyesinde bulundurduğu akvaryum, tema park, alışveriş merkezi, sineması, oyun merkezi, bowlingi, Marina Arena'sı ve 750 yat kapasitesiyle dünyanın ilk ve tek 9 fonksiyonlu marinası olan Viaport Marina sosyal yaşamın da merkezi haline geldi. Her yıl binlerce turist çeken proje, Tuzla bölgesinin de cazibe merkezi haline gelmesinde önemli rol oynuyor.

Vira Haber