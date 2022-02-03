Karmarine Nakliye Gemisini Keşif Yatına Dönüştürdü

Karmarine Tersanesi 146 metre boyundaki bir nakliye gemisini üç yıllık bir çalışmanın ardından yarı dalgıç keşif yatına dönüştürdü ve suya indirdi.

1982 yılında Super Servant 3 adıyla Japonya’da Oshima Shipbuilding tarafından bir yat nakliye gemisi olarak inşa edilen OK adlı gemi, Karmarine Tersanesi’nde yarı-dalgıç yatına dönüştürüldü.

OK’nin tasarımı Timur Bozca’ya ait. 2015 yılında Yılın Genç Tasarımcısı ödülünü kazanan tasarımcı Timur Bozca, OK’nin neredeyse yüzde 70’ini suya batırma yeteneğine sahip olduğunu açıkladı.

Karmarine’de dönüşümü yapılan OK’de bir açık hava sineması, bir güneşlenme terası jakuzisi, dört akvaryum, tenis kortu, araba garajı ve dikey rüzgar türbini bulunuyor. 20 misafir ağırlayabilen, hem kıç hem de yandan yükleme yapılabilen tekne, ‘maksimum konfor’ düşünülerek tasarlandı.

40 tonluk bir vinç yardımıyla 150 ft’lik bir tekne veya deniz uçağını barındırabilen gemi iyen OK adıyla seyahat edecek. Geminin yeni sahibinin ismi ise gizli tutuluyor.

2015 yılında kurulan Karmarine Tersanesi, Yalova Tersane Bölgesi’nde yer alıyor. Her türlü gemi ve deniz aracına bakım, onarım ve dönüşüm hizmeti veren Karmarine ayrıca Karpowership tarafından geliştirilen powership gemilerinin bazılarını da inşa ediyor, bakımını üstleniyor.