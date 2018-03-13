Katar donanmasına Türkiye'den 2 savaş eğitim gemisi

Qatar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, subay adayı öğrencilerin teorik ve pratik eğitimi için üzerinde öğrenci ve öğretmenler için yeterli imkânlara sahip olan 2 adet Öğrenci Okul Gemisi siparişi verdi.

Gemiler, SSM’nin stratejik ortaklarından olan Anadolu Tersanesi tarafından İstanbul’da inşa edilecek. Daha önce Türk Deniz Kuvvetlerine 8 adet LCT ve üzerinde 8 adet LCVP bulunan 2 adet LST inşaatlarını başarıyla tamamlamış olan Anadolu Tersanesi, her iki gemiyi de 36 ay içinde tamamlayıp teslim edecek.

Gemiler yaklaşık 90 mt boyunda ve 1.950 ton tam yük deplasmanına sahip olacak. Askeri öğrenci eğitimi dışında, orta büyüklükteki helikopter platformuna sahip olacak Eğitim Gemileri, ayrıca öğrencilere silahlı savaş yönetimi eğitimi de verebilecek. Gemiler ikincil görev olarak ekonomik bölgede karakol görevleri de icra etme kabiliyetine sahip olacaklar.

TAIS'ı oluşturan 5 tersaneden biri olan Anadolu Tersanesi, Katar'daki Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2018) gemi sözleşmesine imza attı.

Anadolu Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Süalp Ürkmez, gemilerde 72 deniz kuvvetleri öğrencisinin veya personelinin eğitim görebileceğini açıkladı. Ürkmez, şöyle devam etti:

"Sınıfları, eğitim alanları, ikinci köprü üstüyle tamamen eğitim için hazırlanmış, silah ve sensörlerle donatılmış iki gemi teslim edilecek. Söz konusu gemiler, Katar'ın şu anda en çok ihtiyacı olan kalemlerden bir tanesi. Çünkü deniz kuvvetlerinde personel bulmakta, yetiştirmekte, eğitmekte zorlanıyorlar. Bu 2 eğitim gemisi başka yan görevleri de yapabilecek, petrol botu gibi görevler üstlenebilecek. Ayrıca büyük bir helikopterin inebileceği platformu da olacak. Gemiler, Katar Deniz Kuvvetlerinin özel isteklerine uygun olarak Anadolu Tersanesi'nin kendi ekibi tarafından dizayn edilecek."

İlk gemiyi 30 ayda teslim edeceklerini ifade eden Ürkmez, ikinci geminin teslimatını da ondan 6 ay sonra yapacaklarını bildirdi. Ürkmez, "Sonrasında bu geminin bakım-tutumu ve idamesiyle ilgili görevlerimiz olacak. Dolayısıyla Anadolu Tersanesi olarak Katar ile uzun vadeli iş birliğine başlamış oluyoruz." dedi.

"Türk firmalarıyla çalışmak istiyorlar"

Süalp Ürkmez, bu aşamaya, Katar'da 5 yıldır yürüttükleri temaslarla geldiklerini ifade etti. Savaş gemisi satmanın kolay olmadığını, uzun süreli çalışma gerektirdiğini vurgulayan Ürkmez, şunları kaydetti:

"Öncelikle müşterinin ihtiyaçlarını tespit etmek, neye ihtiyacı olduğunu bulmak, ona, doğru ürünleri ve tavsiyeleri vermek gerekiyor ama bunları yaparken de tecrübenizin olması lazım. Katar Deniz Kuvvetleri delegasyonları yıllarca tersanemize gelip gitti, yaptığımız ürünlere baktı. Anadolu Tersanesi'ne bir güvenleri oluştu. Bununla beraber ihtiyaçlarını yavaş yavaş bizimle paylaşmaya başladılar. Paylaşılan ihtiyaçlara, savunma sanayisinin verdiği projeler sayesinde, dizaynına kadar cevap verebilecek seviyeye geldik. Türkiye, kendi savaş gemisini dizayn ve inşa edebilen 10 ülkeden bir tanesi. O konuma geldiğimiz için güvenlerini kazandık. Yaptığımız ürünleri, gemileri gördüler ve 5 sene önce çıkarma gemisi diye başladığımız proje acil ihtiyaç doğrultusunda eğitim gemisine dönüştü. Kontrat bütün detaylarıyla tamamlandı, imzalandı, artık yürürlüğe giriyor. Hemen inşasına başlayacağız. Bundan sonra projeler var. Katar'ın planlarını biliyoruz. Çoğunluğunda Türk firmalarıyla çalışmak istiyorlar. Türkiye'de de güvendikleri firmaları seçiyorlar."

Ürkmez, TAIS gibi güçlü, çok geniş ürün grubuna sahip bir modelin Katar makamlarınca da ilgi gördüğünü söyledi.

Süalp Ürkmez, "Büyük, daha kuvvetli bir yapıyla çalışmak istedikleri için yeni projeleri de TAIS ile beraber takip ediyoruz. Takibimizde olan 2-3 önemli proje var. Şu anda teknik çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bu sene içinde onları da bitireceğiz." diye konuştu.

Vira Haber