Kıran’dan Deniz Harp Okulu’na ziyaret

Tamer Kıran Başkanlığındaki DTO Heyeti, okula gelişinde Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın ve Dekan Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan tarafından karşılandı. Tuğamiral Erhan Aydın, DTO Heyetine okulu gezdirerek bilgi verdi. Heyet, Okulun simülasyon odaları ve laboratuvarlarında incelemelerde bulundu

Daha sonra Tamer Kıran ve Tuğamiral Erhan Aydın, ziyaretin anısına birbirlerine plaket sundular.

Deniz Harp Okulu ziyaretine, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Şadan Kaptanoğlu ve Recep Düzgit, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Faruk Miras, Adnan Naiboğlu, Başaran Bayrak ve Burak Akartaş, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan ile DTO Genel Sekreteri İsmet Salihoğlu ile Genel Sekreter Yardımcısı Ender Kahya katıldı.

Vira Haber