Kocaeli'nin İhracatı 6 Ayda 10 Milyar Doları Aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre, Kocaeli, ihracat liginde yılın ilk yarısını İstanbul'un ardından ikinci sırada tamamladı.

Kentin geçen yılın ocak-haziran döneminde 7 milyar 707 milyon 111 bin dolar olan dış satımı, bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 32 artarak 10 milyar 147 milyon 806 bin dolara ulaştı.

Yılın geride bırakılan 6 ayında İstanbul dışında 10 milyar dolarlık ihracat barajını aşan tek şehir olan Kocaeli, bu performansıyla ülke ihracatına yüzde 8 katkı sağladı.

İhracatın dinamosu otomotiv ve kimya sektörü

Kentin bu dönemdeki ihracatının yüzde 69'una denk gelen 7 milyar 40 milyon 168 bin dolarlık kısmını, otomotiv ve kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar yaptı.

Kocaeli'de yerleşik otomotiv sektörünün 2021'in ilk yarısında 3 milyar 67 milyon 515 bin dolar olan dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 19 artarak 3 milyar 645 milyon 937 bin dolar oldu.

İhracat performansı geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 63 artan kimya endüstrisi de 3 milyar 394 milyon 231 bin dolarlık dış satımla ikinci sırada yer aldı. Sektör, geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 81 milyon 272 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmişti.

Çelik sektörü 944 milyon 90 bin dolarla üçüncü sıraya yerleşirken, bunu 683 milyon 321 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 418 milyon 922 bin dolarla elektrik-elektronik sektörü izledi.

178 ülke ve özerk bölgeye ihracat yapıldı

İzmit Körfezi'nin etrafında kurulu 35 liman tesisiyle Türkiye'nin adeta dünyaya açılan kapısı olan Kocaeli'den yılın ilk yarısında 178 ülke ve özerk bölgeye ürün sevkiyatı yapıldı.

Bu dönemde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 1 milyar 19 milyon 988 bin dolar olarak kayıtlara geçti. 2021'in ilk yarısında Kocaeli'den Birleşik Krallık'a 902 milyon 971 bin dolarlık mal satılmıştı.

Hollanda 698 milyon 614 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 622 milyon 989 bin dolarla Güney Afrika Cumhuriyeti, 602 milyon 662 bin dolarla İtalya, 570 milyon 789 bin dolarla Fransa takip etti.