Kocaeli'ye Yeni Gemi Yapım Tesisi Geliyor

Kocaeli’nin yatırım teşvik belgesi başvuruları belli oldu. Bu başvurular bakanlığın değerlendirmesinden sonra netlik kazanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ocak 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesine göre Kocaeli’den 38 firma yatırım teşviği başvurusu yaptı. Farklı sektörlerden, pirim desteği, vergi indirimi ve birçok kalemde destek isteyen Kocaeli’den 38 firma oldu. Bu firmaların yatırım teşvik başvuruları 1 milyar TL’yi aştı.

GEMİ YAPACAK

Bu başvurulardan biri de Uzmar Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yeni bir tersane kurma başvurusu oldu. 97 milyon TL gider sermayeli tesiste 90 kişiye istihdam sağlanacağı bildirildi. Bu tesiste römorklar ve itici gemiler yapılacak.

Vira Haber