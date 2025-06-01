Koşar Şilebi Ve Armatör Ahmet Koşar ve Mehmet Koşar Kardeşler

Koşar Şilebi

Ahmet ve Mehmet Koşar, günümüzde Şaşkın Bakkal’daki Marks & Spencer Mağazası’nın olduğu yerde bakkallık yaparlardı. Ahmet Koşar’ın öncülüğünde başarıdan başarıya koşmuşlar ve birçok başarıya ulaştıkları gibi armatör olarak da başarı kazanmışlardır.

İnternette “Şaşkın Bakkal adı nereden geliyor” diye yazarsanız, karışınıza hayli sayıda anlatım çıkar. Hepsi Ahmet ve Mehmet Başar Kardeşlerin sıradışı diyeceğim öyküsünü anlatır.

Anlatan kişi Ahmet Koşar’ın torunu Volkan Koşar’dır; Ahmet ve Mehmet Koşar, Kuş uçmaz Kervan geçmez dercesine henüz kırlarla kaplı Bağdat Caddesi’nde bir bahçeyi kiralayarak barakadan ibaret bakkal dükkanı açtıkları o zamanlar yerleşim yerlerine çok uzak bölgede manav açtığı için kendilerine “Bunlar şaşırmış” derlerdi!

Asıl atılımcı olan ağabey Ahmet Koşar idi. Bakkallıkla da kalmamış semte ismini vermesinin yanı sıra bölgede telefonun ilk kullanıldığı yerlerden olduğu için “Telefonlu manav” olarak da tanınmış.

Anadolu Yakası'nın en eski semtlerinden Şaşkınbakkal'a ismini veren Ahmet Koşar'ın hikayesi, 1932 yılında kıraç toprakların bulunduğu Bağdat Caddesi'nde kiraladığı bahçe içinde sebze-meyve satışıyla başlar.Yerleşim yerlerine uzak yerde bakkal açan Ahmet ve Mehmet Koşar kardeşler, çevreden “Bunlar burada kime ne satacak?” diye eleştirilirken aynı zamanda ilgi de çekince "Şaşkın Bakkal" ismi yavaş yavaş zihinlere kazınır.

Aynı zamanda, çekilen telefon hattıyla bölgede telefonun ilk kullanıldığı yer olma özelliğini taşıyan ve bir süre "Telefonlu manav" olarak da anılan bakkal, zaman içinde “Şaşkın Bakkal” adını alarak semte adını verir.