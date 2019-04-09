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KOSDER’den “İş dünyasında NLP “ semineri

KOSDER’den “İş dünyasında NLP “ semineri

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER), 10 Nisan Çarşamba günü 'İş Dünyasında NLP' konulu seminer düzenleyecek.

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Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği 10 Nisan 2019 Çarşamba günü  Saat 14.00 – 16.00 saatleri arasında aşağıda detayları verilen ve tüm sektör temsilcilerinin katılımı ile ücretsiz “İŞ DÜNYASINDA NLP” semineri düzenleyecek.

Kişisel Gelişim Uzmanı Oğuz Saygın’ın (Dokun & Değiş Sağlık ve Eğitim Danışmanlığı) sunumuyla farklı bakış açıları ve düşünce yapıları konuşulacak.

NLP (Neuro Linguistic Programming) nedir?

Düşünme Biçimi – Dili Kullanma ve bunların davranışlara etkileri, yani dil ile iletişimin psikolojik yansıları ile ilgili teknikler olarak belirtiliyor.

Konu Başlıkları

Etkin Yöneticilik ve Liderlik

Ekip Yönetimi

Empatik - Etkili İletişim

İnsanları Tanıma Sanatı

Problem Çözme Teknikleri

Zor İnsanlarla Başa Çıkma

Sıradışı Düşünme Becerileri

Zaman Yönetimi

Stres Yönetimi

İkna Sanatı

Seminer Detayları

Seminer Adı: “İŞ DÜNYASINDA NLP”

Sunum : Kişisel Gelişim Uzmanı Oğuz SAYGIN : (Dokun & Değiş Sağlık ve Eğitim Danışmanlığı)

Mod. Tibet ÖZAY / Kosder

Tarih: 10 Nisan 2019 Çarşamba

Saat: 14.00 – 16.00

Yer: İMEAK Deniz Ticaret Odası – Meclis Salonu

Vira Haber

 

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