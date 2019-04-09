KOSDER’den “İş dünyasında NLP “ semineri
Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER), 10 Nisan Çarşamba günü 'İş Dünyasında NLP' konulu seminer düzenleyecek.
Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği 10 Nisan 2019 Çarşamba günü Saat 14.00 – 16.00 saatleri arasında aşağıda detayları verilen ve tüm sektör temsilcilerinin katılımı ile ücretsiz “İŞ DÜNYASINDA NLP” semineri düzenleyecek.
Kişisel Gelişim Uzmanı Oğuz Saygın’ın (Dokun & Değiş Sağlık ve Eğitim Danışmanlığı) sunumuyla farklı bakış açıları ve düşünce yapıları konuşulacak.
NLP (Neuro Linguistic Programming) nedir?
Düşünme Biçimi – Dili Kullanma ve bunların davranışlara etkileri, yani dil ile iletişimin psikolojik yansıları ile ilgili teknikler olarak belirtiliyor.
Konu Başlıkları
Etkin Yöneticilik ve Liderlik
Ekip Yönetimi
Empatik - Etkili İletişim
İnsanları Tanıma Sanatı
Problem Çözme Teknikleri
Zor İnsanlarla Başa Çıkma
Sıradışı Düşünme Becerileri
Zaman Yönetimi
Stres Yönetimi
İkna Sanatı
Seminer Detayları
Seminer Adı: “İŞ DÜNYASINDA NLP”
Sunum : Kişisel Gelişim Uzmanı Oğuz SAYGIN : (Dokun & Değiş Sağlık ve Eğitim Danışmanlığı)
Mod. Tibet ÖZAY / Kosder
Tarih: 10 Nisan 2019 Çarşamba
Saat: 14.00 – 16.00
Yer: İMEAK Deniz Ticaret Odası – Meclis Salonu
Vira Haber
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