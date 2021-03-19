KTÜ'de Türk Denizcilik Sektörünün Güncel ve Gelecek Değerlendirmesi Konuşuldu!

Fakülte ve sektör yöneticilerinden geniş katılımın olduğu ''Türk Denizcilik Sektörünün Güncel ve Gelecek Değerlendirmesi'' söyleşisine; Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ali Muzaffer Feyzioğlu, Anabilim dalı başkanları Prof.Dr. Muhammet Boran ve Prof.Dr. Ersan Başar, Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Sercan Erol, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr.Öğr. Üyesi Umut Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi İdris Turna, Trabzon Liman Başkanı Muhammet Özçelik, Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Muhammer Arslantürk, KTÜ DUİM Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Şakir Tosun, Deniz Trafik Operatörleri Derneği Genel Sekreteri Kapt. Garip Erdoğan, Fakültemiz Öğretim elemanları, denizcilik şirketlerinin temsilcileri, mezunlar ve öğrenciler katılım sağladı.

Hoş bir dost meclisine konuk olduğunu ifade ederek söze başlayan Denizcilik Genel Müdürü Sn. Ünal Baylan, Türk ve Dünya denizciliğine dair önemli bilgiler verdi.

Ülke olarak LNG depolama imkânı sağlayan yeni bir FSRU gemisi için anlaşmanın imzalandığını açıklayan Baylan, öğrencilerin staj yeri bulma problemine çözüm için ticari faaliyeti de olan stajyer istihdam edecek bir staj gemisi projeleri olduğundan bahsetti. 8 Mart Kadınlar gününde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve 12 şirketin katılımı ile imzalanan ‘Denizcilik Bölümü Kız Öğrencilerine Yönelik Fırsat Eşitliği İş Birliği Protokolü’nün şirketler nezdinde büyüyerek devam edeceği müjdesini verdi.

Göreve geldiklerinde öncelikli olarak gündeme aldıkları yabancı firmalara personel gönderimi konusunda büyük ilerlemeler kaydettiklerini, Hong Kong ve Danimarka hükümetleriyle yapılan anlaşmalardan sonra yeni imzaların yakın zamanda açıklanacağını ifade etti. Yabancı sahipli firmalara işgücü ihracı konusunda da Türkiye’de faaliyet gösteren personel yönetimi firmalarıyla da (manning) görüşmeler yaptıklarını, Türk insanına uluslararası alanda daha fazla istihdam oluşturma hem de ülkeye döviz girdisi sağlama konusunda çalıştıklarını ifade etti. Yabancı bayraklı gemilerde çalışan gemiadamları için de sosyal haklar konusunda çalışmaları olduğunu söyledi.

Ülkemizde çok sayıda denizcilik meslek lisesi olduğunu ancak mezun öğrencilerin sektöre entegre olma konusundaki sıkıntıları gidermek için belirledikleri 6 pilot okul uygulamasıyla sektöre ara eleman yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Denizcilik Genel Müdürlüğü olarak projesi olan kişi ve kurumlara destek vermeye hazır olduklarını söyleyen Ünal Baylan, sektöre ve Türk insanına katma değerli iş üretmeye çalıştıklarını ifade etti.

Akademisyen, sektör temsilcileri ve öğrencilerin sorularına samimiyetle yanıtlar veren Ünal Baylan, bu toplantıların fikir alışverişi için önemli olduğunu ve katılmaktan her zaman mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

Vira Haber