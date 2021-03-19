Cihan Ergenç, Ekol Denizcilik'i Ziyaret Etti

Türk Armatörler Birliği Başkan Yardımcısı Cihan Ergenç, denizcilik sektörüne eğitim faaliyetleri yürüten Ekol Denizcilik'i Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

AVS ve Ekol Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek tarafın karşılanan Ergenç, ziyaret sırasında Ekol Denizcilik Eğitim Merkezi'nin projeleriyle ilgili bilgi aldı.

Ergenç, ziyaretin ardından eğitim merkezlerini gezerek simülasyon merkezini deneyimledi.

Türk denizcilik sektörünün kendi alanında lider firması olan AVS, bir süre önce Ekol Denizcilik'i satın alarak eğitime yatırım yapmıştı.

Ekol Denizcilik Eğitim Merkezi ile Türk Denizcilik Sektörüne nitelikli denizci yetiştirmeyi hedefliyor.

Vira Haber