Eskişehir’in Yeni Limanı Asyaport

2020 yılında yaşanan zorluklara rağmen Türkiye’de seramik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre % 6.6 büyüyerek son 20 yılın rekorunu kırdı. Bu yıl yeni bir rekor kırması beklenen seramik ihracatı için lojistik sektörü de tüm imkanları ile devrede. Bu kapsamda Türkiye’nin seramik yükleri, üretim merkezlerine yakınlığı sayesinde Eskişehir-Çukurhisar Demiryolu İstasyonu’ndan Medlog Lojistik ile Türkiye’nin en büyük transit limanı Tekirdağ-Asyaport’a taşınarak dünyanın 500 limanına erişim sağlıyor. İstasyonda Ekim 2020’den itibaren hizmet veren Medlog Lojistik, bölgedeki seramik yüklerini Asyaport’a demiryolu ile Marmaray üzerinden aktarmasız, hızlı, çevreci ve ekonomik avantajlar ile taşıyor.

Medlog Lojistik’in Çukurhisar Demiryolu İstasyonu’nda faaliyete başlamasıyla ilk taşıması gerçekleşen VitrA Karo’nun bugün 600. konteynerin taşıması nedeniyle istasyonda tören düzenlendi. İki firma yetkililerinin katıldığı törende Medlog tarafından VitrA Karo yetkililerine demiryolu taşımacılığına destekleri, çevreci taşıma yöntemini tercih ettikleri ve işbirliği için teşekkür plaketi verildi.

Medlog Lojistik, bölgenin lojistik ihtiyaçlarına en iyi çözümleri sunmak için Çukurhisar Demiryolu İstasyonu dışında Hasanbey ve Bozüyük demiryolu istasyonlarından da tren ile taşımalar gerçekleştirmektedir.

Vira Haber