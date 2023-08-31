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Kürekte Sezon Finali Başkentte Yapılacak

Kürekte Sezon Finali Başkentte Yapılacak

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen sezonun gençler kategorisindeki final yarışları olan Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası, 1-3 Eylül tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gölbaşı Belediyesi destekleriyle gerçekleştirilecek Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası, 1-3 Eylül tarihleri arasında Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü’nde düzenlenecek. 1 Eylül’de eleme yarışlarının, 2 ve 3 Eylül tarihlerinde ise final yarışlarının yapılacağı yarışlara 20’den fazla kulüp ve 500’e yakın sporcunun katılması bekleniyor. Sezonun son yarışlarında takımlar, Cumhuriyet’in 100. Yılında Cumhuriyet’in kurulduğu Başkent Ankara’da şampiyon olmak için mücadele edecek.

Yarışlarda Küçükler, Yıldızlar, Gençler ve Master kategorilerinde kupa yarışı verecek ekpler Tek Çifte, İki Çifte, Dört Çifte, İki Tek, Dört Tek ve Sekiz Tek Dümencili tekne sınıflarımda mücadele edecek.

Vira Haber

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