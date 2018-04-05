M. Deniz Vank Türkiye Barolar Birliği'ni temsil edecek

Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması eski Genel Müdürü, Vira Yayın Kurulu Üyesi ve Araştırmacı M. Deniz Vank, Türkiye Barolar Birliği’ni temsilen Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu üyeliğine getirildi.

Temel eğitimi ve mesleği hukuk olmayan bir kişinin yargı erkinin üç temel dayanağından biri olan savunmanın meslek üst kuruluşu Türkiye Barolar Birliği’ni temsilen görevlendirilmesi ise M. Deniz Vank’ın bilgi birikimine ve bürokratlık deneyimine güvenin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Deniz Vank, Vira’ya yaptığı açıklamada “Çok onur verici bir görev. Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde birçok akademik etkinlik gerçekleştirmeyi umuyoruz” dedi.

Vira Yayın Grubu’na da denizcilik ve deniz hukuku alanındaki bilgi birikimiyle katkıda bulunmaya devam eden yayın kurulu üyemiz M. Deniz Vank’a yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Vira Haber