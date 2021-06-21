Marmara Boat Show Kapılarını Açmaya Hazırlanıyor!

Marmara Boat Show Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları ve Kamp & Karavan ve Doğa Sporları Fuarı, Anadolu Expo Fuarcılık tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği izni ile 18 – 26 Eylül 2021 tarihlerinde MarinTurk İstanbul City Port ev sahipliğinde deniz üzerinde gerçekleşecektir.

Marmara Boat Show’da her ihtiyaca göre 50 Bin TL ile 20 Milyon TL arasında değişen 200’den fazla teknenin sergileneceği fuarı 50 binin üzerinde deniz tutkunu, hayalini kurduğu deniz araçlarını bir arada görme imkanı bulacaktır. Fuarda deniz tutkunları yelkenli teknelerden motoryat teknelere, sürat teknelerinden katamaranlara, botlardan marin ekipman ve aksesuarlarına kadar aradığı her şeyi bulabilecek, ayrıca deniz severler fuarda beğendiği tekneyi test edebileceklerdir.

MarinTurk İstanbul City Port ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Marmara Boat Show Fuarı deniz üzerindeki fuarlara yeni bir bakış açısı ve vizyon getirmeye hazırlanıyor. Ulaşım açısından harika bir konumda olan MarinTurk İstanbul City Port, merkezi konumu ve bilinirliği ile de binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya ve muhteşem bir fuar organizasyona Anadolu Ekspo ile birlikte imza atmaya gün sayıyor…

Sayılarla MARMARA BOAT SHOW- Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı

Fuar Alanı : MARINTURK İstanbul City Port, Pendik

Tarih : 18 - 26 Eylül 2021

Ziyaret Saatleri : 11:00 – 20:00

Beklenen Ziyaretçi : 50.000 +

Katılımcı Firma Adedi : 150 +

Sergilenecek Tekne Adedi : 200 +

Sergilenecek Marka Adedi : 400 +

Sergilenecek Ürünler : Motoryat, yelkenli, sürat teknesi, deniz ekipmanları, charter firmaları, deniz motosikleti, motorlar, bot, tekne elektroniği, sektör dergileri, tekstil ürünleri

Dünya ve Türkiye Lansmanı Tekneler Marmara Boat Show’da Görücüye Çıkıyor!

150’nin üzerinde firmanın yeni nesil deniz araçlarını sergileyeceği fuarda, son model tekne lansmanları da gerçekleştirilecektir. Ayrıca fuar su sporları, rüzgâr sörfü, yelken eğitimleri, kürek, dalış, jetski ve flyboard gösterileri gibi çok sayıda etkinliğe de ev sahipliği yapacak.

Pandemi ile birlikte hayatımıza giren izole yaşam tarzı ve değişen sosyal yaşam anlayışından hareketle; açık alanda gerçekleştireceğimiz fuarımızda tüm misafirlerimizin sağlığı için tüm tedbir ve önlemlerimiz eksiksiz bir şekilde uygulanacaktır.

Vira Haber