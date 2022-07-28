‘Marmara Yelken Kulübü – Petrol Ofisi Kupası’ Renkli ve Çekişmeli Mücadelelere Sahne Oldu

Petrol Ofisi’nin sponsorluğunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival havasındaki yarışlara İstanbullular yine yoğun ilgi gösterdi.

Marmara Yelken Kulübü ve Petrol Ofisi’nin iş birliği ile düzenlenen ‘Marmara Yelken Kulübü – Petrol Ofisi Kupası’ yelken yarışları, bu yıl da sporseverlerden büyük ilgi gördü. 64’üncü kuruluş yılını kutlayan Marmara Yelken Kulübü’nün geleneksel hale getirdiği yarışlar, Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörünün lideri Petrol Ofisi’nin sponsorluğunda üçüncü kez gerçekleştirildi.

İstanbullular yelken yarışlarına büyük ilgi gösterdi

Marmara Yelken Kulübü’nün ev sahipliğinde Caddebostan açıkları ve çevresindeki parkurda, 23-24 Temmuz tarihlerinde düzenlenen yarışlarda ilk gün hava muhalefeti etkili oldu. Rüzgârsızlık nedeniyle ilk gün yapılmayan yarışlar, ikinci gün öğleden sonra başlayan rüzgârla birlikte renkli ve çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Hafta sonu Caddebostan sahiline akın eden İstanbullular festival havasında geçen yarışları ilgiyle izlediler.

158 sporcu kıyasıya mücadele etti

Bu yılki yelken yarışlarına 1’i Bulgaristan’dan olmak üzere İstanbul, Balıkesir, İzmir ve Kocaeli’nden toplam 12 kulüp katıldı. Yarışlarda, Optimist, Ilca 4 ve Ilca 6 sınıflarında 158 sporcu kıyasıya mücadele etti. Zorlu geçen yarışların sonunda 10 ayrı kategoride 36 sporcu dereceye girmeyi başardı. Başarılı sporcular, Marmara Yelken Kulübü lokalinde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Törene, Marmara Yelken Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri ve Petrol Ofisi yöneticilerinin yanı sıra katılımcı kulüplerin yöneticileri de katıldı.